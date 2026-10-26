姚焯菲自爆首次飲醉斷片直言「好Pointless」 曾反叛沉迷打機與父母爭吵

姚焯菲憶述初到新西蘭時，因當地步伐緩慢、難以融入圈子，深感孤獨，更一度出現溝通困難；後來轉到紐約，既要應付學業又要兼顧香港演藝工作，沉重壓力令她吃不消。自認是「喊包」的她透露，曾因擔心成績未達標而大喊：「好驚會好似70幾，可能一個C嚟嘅喇已經，所以好驚！」明顯對自己的學業成績頗有要求。

18 歲首飲醉斷片

節目中，Chantel罕有談及成年後的喝酒經歷，透露18歲後曾與親友聚會，人生第一次飲至「斷片」，翌日只覺頭暈及水腫，對當晚發生的事毫無印象，直言覺得飲醉「好Pointless」：「因為你都唔會記得發生咩事。」她指父親當時雖然生氣，但沒有狠狠責備，只拋下一句：「你下次就知道。」這次經歷令她認清自己的酒量與底線。

意外鋪星途

向來給予人乖乖女感覺的Chantel ，原來亦曾有青春反叛期，她笑言疫情期間沉迷網絡遊戲，被父母限定每日只准玩40分鐘，雙方一度激烈爭吵。其後，父親提議叫她報名《聲夢傳奇》，原意是想她外出「撞吓板」、藉此戒掉打機：「其實我都係畀你去試下，你COVID唔好成日打機啦」，沒料到反而為她打開演藝之路。而Chantel坦言因與父母早已協定「必須大學畢業」，故一直堅持完成學業。