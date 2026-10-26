李連杰揭女兒曾患抑鬱險輕生 驚覺金錢名氣毫無用處

現年63歲的李連杰，多年來拍過無數經典作品，人生充滿成就，但原來私下卻曾面對金錢與名聲都無法化解的家庭危機。他最近受訪，罕有大談細女Jada抑鬱症經歷，坦言當時得悉女兒有輕生念頭，整個人如遭雷擊，驚覺自己累積多年的財富與知識，在女兒的心靈痛苦面前竟完全派不上用場。

忽略了女兒

李連杰憶起年輕時全力應付拍電影，1993年更曾一年接拍五部電影，忙得難以兼顧正常生活。他一直以為拼命賺錢，讓孩子不愁衣食、入讀頂級名校，就是做好父親的本分，但卻忽略了女兒最需要的陪伴。原來Jada小時候曾想幫一名受情緒困擾的同學，結果二人一同陷入低谷，更雙雙萌生輕生念頭。直至Jada 13歲那年，一家人聚在一起看《春晚》，女兒忽然衝出家門，在圍欄旁崩潰痛哭，李連杰才意識到事態嚴重。他震驚地說：「我突然是整個世界塌了，懵了，怎麼會有這樣的問題。」他直言自己對心理疾病毫無認識，Jada亦不肯跟他傾談，並大感無助說：「我所有知識結構和金錢完全幫不上」。