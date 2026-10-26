三代同糖｜歐瑞偉將大顯身手盼唔使扮女人 開心跟Terry再合作

《愛‧回家之三代三糖》今晚（26日）將會播出「龔喜駕到」，安排樊亦敏、歐瑞偉登場。歐瑞偉在劇中的英文名繼續叫KC，中文就改為朱基。tvb.com社交平台上載歐瑞偉神還原林峯跳椅子舞的短片。歐瑞偉傾力模仿林峯在演唱會經典的椅子掌上壓、單腳踩櫈及揮手等標誌性動作，全部都非常到位。歐瑞偉舞步與椅子的互動流暢，狂野魅力絕對不輸原版林峯。

KC同Terry又合體

日前歐瑞偉與Terry李偉健出席宣傳時，透露暫時對手戲不多，但初登場時大家的眼神會帶點「恍如隔世」似的。他說：「好開心可以再同Terry一齊拍，咁多年一定有晒默契！」Terry聞言說：「最錫我嘅演員就係佢，有佢喺我身邊，塵世間嘅一切都唔重要啦！」關於他們的發展將會是如何， Terry就表示未太清楚，只知會跟「基哥」產生微妙的關係。至於劇本要他們怎麼演，他們都會跟足。