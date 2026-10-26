三代同糖｜歐瑞偉將大顯身手盼唔使扮女人 開心跟Terry再合作

《愛‧回家之三代三糖》今晚（26日）將會播出「龔喜駕到」，安排樊亦敏、歐瑞偉登場。歐瑞偉在劇中的英文名繼續叫KC，中文就改為朱基。tvb.com社交平台上載歐瑞偉神還原林峯跳椅子舞的短片。歐瑞偉傾力模仿林峯在演唱會經典的椅子掌上壓、單腳踩櫈及揮手等標誌性動作，全部都非常到位。歐瑞偉舞步與椅子的互動流暢，狂野魅力絕對不輸原版林峯。
KC同Terry又合體
日前歐瑞偉與Terry李偉健出席宣傳時，透露暫時對手戲不多，但初登場時大家的眼神會帶點「恍如隔世」似的。他說：「好開心可以再同Terry一齊拍，咁多年一定有晒默契！」Terry聞言說：「最錫我嘅演員就係佢，有佢喺我身邊，塵世間嘅一切都唔重要啦！」關於他們的發展將會是如何， Terry就表示未太清楚，只知會跟「基哥」產生微妙的關係。至於劇本要他們怎麼演，他們都會跟足。
唔想扮女人
歐瑞偉指自己的角色為配合樊亦敏也有不少造型，問到要不要扮女人，他說：「應該唔使啦啩！扮女人真係要睇吓輪廓，周嘉洛扮女人就好睇，我哋扮女人真係笑死人哋！真係唔得唔得唔得，我自己都頂唔順，我扮完女人望住塊鏡，我真係想一拳打落自己度！」Terry自言扮女人，也想打自己一鑊，「而家要交俾啲後生做，特別係Duncan（侯雋熙）！可以交俾佢，希望可以公司安排佢扮女人！」