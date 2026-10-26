你的保安李寶安｜李尚正「騎呢保安團」角色介紹 率先劇透首4集亮點

由金像獎導演何爵天執導，由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning）及曾睿智（Jam）主演的HOY首部原創處境喜劇《你的保安 李寶安》，今晚準時8點在HOY 77隆重首播，硬撼TVB處境劇《愛·回家之三代同糖》。劇集於上周五(23日)舉辦傳媒試映會，何爵天率領其中3位保安代表現身，天導直言，心情興奮又緊張，「呢個劇集喺幾年前拍《死屍死時四十四》已經好想製作，嗰時見到麥東同李尚正，已覺得佢地應該好有火花，蘊釀多年，好榮幸可以小本經營拍到呢個製作。」他笑言希望大家睇得開心，「同時亦可『幫拖』大力支持同關注，大家一定要追睇！」

《你的保安李寶安》圍繞在高級屋苑「臨海峯」發生的故事，李尚正率領最強「騎呢保安團」，每日要應付大廈內外的奇難雜症、應付高層與住客的刁難，發生一連串笑料百出的瘋狂趣事。每晚在電視播放完畢後， 足本版同步於8 時半在 HOY APP、官方網站及 YouTube上架。 第 1 集：《你的考官李寶安》 私人屋苑臨海峯爆發「保安荒」，隊長李寶安(李尚正 飾)為保住金漆招牌急急腳搞招聘會，親自化身「考官李保安」嚴選人才。應徵陣容相當驚人，除了一班銀髮族外，還有剛失戀的畢好彩(盧頌恩飾)，以及被母親「被迫就業」的廢青麥峰(麥沛東 飾)。面對這班老弱殘兵，李寶安施展渾身解數進行記憶力與分類極限測試，究竟誰能突破重圍，成功取得臨海峯保安證？

臨海峯「騎呢保安團」介紹 1. 李寶安（李尚正 飾） 職位：「臨海峯」保安隊隊長 性格：原則至上、執著、外冷內熱、冷面笑匠 簡介：能記住所有住客的樣貌和習慣，是整個保安團隊的精神支柱，對他而言，保安絕非一份打發時間的差事，而是一門需要極高觀察力、記憶力與心理素質的至高專業。他平時一板一眼、說一不二，對守則與紀律有著強迫症般的堅持。雖然表面上總是擺出一副嚴厲、冷酷且說話尖酸刻薄的毒舌隊長架勢，但內心極具責任感，一心只想保住「臨海峯」的治安與保安隊的招牌。

2. 畢好彩（盧頌恩 飾） 職位：「臨海峯」保安隊新進隊員 性格：重度迷信、浪漫幻想狂、日劇迷 簡介：人生最大的打擊莫過於在結婚前夕未婚夫臨陣脫逃失蹤悔婚。這場巨變讓她徹底懷疑人生，為了扭轉霉運，她求助於著名的睇相佬「長江大師」，毅然投考入職「臨海峯」。她是個無可救藥的日劇迷，發現自己被的經歷酷似《悠長假期》後，便將在「臨海峯」當保安的一年視為上天賜予她的「Long Vacation」，時刻幻想屬於她的「木村」會在屋苑某個角落帥氣出現，所以當羅宋湯來臨時，她就當了是自己的「木村」。命運給她留了一個隱藏超能力——只要當天接觸到與「44」相關的數字，當天運氣就會觸底反彈，順風順水，可惜她平時過度迷信，總覺得「4」字不吉利而刻意迴避，至今仍未發現這個走運契機。

3. 麥峰（麥沛東 飾） 職位：「臨海峯」保安隊新進隊員 性格：懶散狡猾、小聰明、極度傲嬌 簡介：是一個身型圓潤、熱愛動漫與美食的「肥宅」。他本無大志，以大無畏的躺平精神去過每一天，做人宗旨「懶得就懶，避得就避」，原本考保安牌純粹是被母親逼迫，甚至以扣減零用錢相要挾。他原本對這份工作極度厭惡，面試途中甚至一度想走人，然而，就在他準備離去的一刻，意外在前台遇見了絕色住客「陳小姐」，瞬間被對方神魂顛倒，立志留在「臨海峯」。

4. 羅宋湯（唐樂琛）（王耀宏 Meaning飾） 職位：「臨海峯」保安隊新進隊員 性格：嬌生慣養、膽小心虛、過度緊張 簡介：表面上是一個剛入職，做事戰戰兢兢的普通新人，但真實身份卻是「臨海峯」物業管理公司上層高管的親生兒子「太子爺」，被父親秘密派到最底層的保安隊體驗生活兼「臥底」。然而，父親曾對他下達命令，一旦洩漏身份就斷絕父子關係。這導致羅宋湯終日草木皆兵、極度心虛，隨便聽到一句說話都會聯想到自己的身份暴露，從而做出各種荒謬的補救舉動。

5. 邱得根（曾睿智 Jam飾） 職位：「臨海峯」保安隊副隊長 性格：油腔滑調、趨炎附勢、半桶水文化人 簡介：「臨海峯」年紀最大的保安員，因此經常恃老賣老，指揮其他人，廢佬性格，也經常放負，他做事未必最勤力，但待人接物絕對最靈活。最大的特色是自詡為「文化人」，說話極度喜歡引用成語、詩句與典故，可惜往往只有「半桶水」，經常亂用成語被吐槽，他平時最精於察言觀色，只要隊長李寶安一開口，他必定第一時間附和，把「捧殺」與「擦鞋」發揮得淋漓盡致。

第2至4集劇情亮點 第 2 集：《阿彩不好彩？》 新入職的麥峰為了爭放假與邱副隊長(曾睿智 飾)爭得面紅耳赤，李寶安本著大方原則將名額讓給妻子有病的醒伯(梁昆麟飾)，怎料麥峰轉頭就撞破醒伯的驚天秘密——原來醒伯根本沒有老婆在醫院，更是一個沉迷外圍賭博的爛賭鬼。另一邊廂，見工失利、倒楣透頂的畢好彩唯有尋求風水師「長江大師」(杜小喬 飾)算命轉運，卻意外迎來轉機，成功重返臨海峯正式上任。 第 3 集：《太子爺的保安生存日記》

倫敦商學院畢業的太子爺唐樂琛「羅宋湯」(王耀宏 Meaning 飾）一心接手家族企業，卻被父親唐金寶（劉錫賢 飾）一腳踢到「臨海峯」由保安做起，且任職期間不能曝光真實身份，否則會被斷絕父子關係。可是他一身貴氣藏不住，阿彩對他一見傾心，眾保安又處處起疑。「太子爺」究竟能否在李寶安麾下死撐到底，保住秘密呢？ 第 4 集：《標語，你有無？》 後樓梯煙頭處處，高層 Tammy 姐一聲令下舉辦「禁煙標語創作比賽」。保安部眾人絞盡腦汁，邱副的之乎者也、羅宋湯的中英夾雜、阿彩的禁煙舞，甚至是李寶安滿口官腔的官方美學通通無人理會。誰料麥峰隨手寫的標語竟在網上離奇爆紅，甚至吸引全港市民及住客特地前往後樓梯打卡朝聖！Tammy 姐大為賞識，直接委任麥峰成為「臨海峯屋苑專屬標語創作」包辦大廈所有宣傳標語，這對麥峰而言究竟是福還是禍？