三代同糖｜趙浚承期待真空上陣去台慶 李茵彤期待吳若希歸隊 關曜儁開心安多勳大受歡迎

《愛‧回家之三代三糖》今晚（26日）將會播出「龔喜駕到」，安排樊亦敏、歐瑞偉登場。趙浚承、李茵彤與關曜儁坦言很開心樊亦敏、歐瑞偉加入，同時他們的加入帶動了劇組的節奏。他們三人都期待吳若希盡快歸隊，趙浚承死言沒有了「死對頭」之後，角色性格都「純咗」，盼她可以快些回來一齊鬥氣。趙浚承坦言吳若希之前連續開工40幾日，坦言也戥對方很攰。對於HOY的處境劇《你的保安 李寶安》同時段播出，李茵彤表示《三代同糖》是台慶劇，又有新劇情、新人物加入，所以要專注自己的劇組。

談到樊亦敏、歐瑞偉加入，他們三人都會跟樊亦敏、歐瑞偉有對手，與此同時因為他們的加入，整體節奏加快，其中李茵彤更自覺有進步。趙浚承透露早前跟羅毓儀有對手戲，因為大家的身高差距，搞到拍攝時對方不敢走近，要保持距離。他又透露將會出席台慶紅地毯，不排除到時真空上陣。

關曜儁扮演的「安多勳」是吳若希的男友，暫時角色仍會存在，更笑言留意到觀眾想「安多勳」跟「楊帆」趙浚承在一起。李茵彤亦指「安多勳」頗受歡迎，自己在片場見到關曜儁的表情也會忍不住笑。他表示家中的小朋友也有留意其演出，坦言日前見到他被打一集，小朋友大為心痛，著他不要拍。問到小朋友對「安多勳」跟現實的他會喜歡哪一個多些，他表示小朋友又沒有特別提及。