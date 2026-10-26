吳綺莉驚爆成龍從沒供養卓林 澄清冇被要求做親子鑑定

吳綺莉(Elaine)早前接受HOY清談節目《九運會客室2》主持伍詠薇、李凱賢(Brian@廿四味)的訪問，話題當然離不開與成龍鬧得滿城風雨的感情舊事，以及與女兒吳卓林(小龍女)的關係。當年未婚產女的吳綺莉驚爆成龍從未供養女兒，並嚴重澄清從沒有被要求做親子鑑定。當被伍詠薇追問，有指曾被卓林父親要求她墮胎，為保護女兒，她就堅拒回答：「呢個我覺得過咗去，我就唔回答啦，因為我唔想影響我小朋友。」

吳綺莉未婚誕下女兒，被外界貼上「第三者」的標籤，更被指控私生活混亂，她直斥部分匿名網民刻意造謠「博流量」，「即係我我好唔鍾意俾人屈囉。係我就係㗎，唔係就唔係！」唔知邊個啦，即係啲網無張相嘅，啲名好奇怪嘅，出嚟講『話我私生活好混亂』。」她強調從沒有被要求做親子鑑定：「第一，無人叫過我做呢樣嘢啦！第二，我真係唔係(私生活混亂)囉！」起初她不予理會，卻演變成越來越多造謠，為維護聲譽已交內地律師處理。至於是否仍然「戀愛腦」，她大方回應，自言對感情情的態度已180度轉變，「而家我唔會啦。而家我絕緣體嚟。」

多年來有不少關於撫養費的傳聞，當被伍詠薇直問卓林生父可曾作經濟支援時，吳綺莉就斷言，「冇喎，從來都冇喎！」伍詠薇質疑，「你有冇諗過，其實佢父親都有責任要處理呢件事呢？」吳綺莉自言向來習慣靠自己，不會想「邊個會幫我」，只會想如何幫自己，「我由細到大自己一個，真係自己長大。學好學壞都係靠我自己，所以我喺呢方面我就比較獨立一啲。」她亦表示受童年陰影的影響，從沒有在卓林面前提起其生父，「佢(卓林)都冇主動同我傾，佢好醒目嘅。」年逾50的她分享仍深刻烙印的童年陰影，「全枱人一齊食飯，嗰時我爸爸媽媽已經離咗婚。嗰班姨姨話『哎呀，你真係陰功啦，同你老公離咗婚生個女，同你老公一模一樣，日日望住佢，真係陰功啊你』。我真係想比晒中指佢哋。」她認為拍拖是兩個人的事，不應將大人的對錯加諸在女兒身上，「因為我覺得……一負面，就唔好講，掉開佢。」

更年期Vs青春期 爆衝突 吳綺莉回想寄宿及漂泊的童年，年輕時十分任性，誕下卓林後，決意要陪伴女兒成長，甚至犧牲演藝事業，隻身離港在上海生活。不過兩母女曾經關係惡劣，她自言現時相處模式已有大轉變，現時關係已昇華另一階段，「因為經歷好多……因為我自己係娛樂圈中人啦，其實好多媽媽同細路都會有呢個經歷。爸爸同媽媽唔同嘅，我同我朋友話，我自己諗吓就係：『一個更年期，遇著一個反叛期，撞埋一齊，點搞呢單嘢』哇，真係爆炸。」

學懂適可而止 談到女兒吳卓林出櫃並與外籍同性伴侶 Andi 在海外結婚，由於沒有預先通知吳綺莉，曾引起軒然大波，吳綺莉更曾指Andi好食懶做。事過境遷，吳綺莉自言不會對新抱作評論，對兩人婚姻抱持著「自由發展」與尊重的態度，「我唔會問太多囉。我覺得人品緊要過所有嘢。即係一個人有無良心，個人品好唔好，係比嗰個人外表、有冇錢緊要好多。」作為母親，她的家門永遠為女兒打開。 現時卓林在國外獨立生活，這兩年吳綺莉沒有給女兒任何經濟援助，她亦漸學懂「適可而止」和「點到即止」，不再嘮叨，給予彼此充足的空間，「而家（母女關係）會似好朋友囉……呢兩年我都無俾任何錢佢，佢都無靠任何人，自己生活，自己養埋自己屋企，即係全部佢自己一個……佢養埋人哋（另一半），佢可以自己返工，我朋友都話佢好勁，佢無揸車，落晒雪佢都可以朝朝返工。佢可以自己所有嘢，自己做晒。」她自言對女兒感驕傲。