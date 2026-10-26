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娛樂
出版：2026-Oct-26 21:39
更新：2026-Oct-26 21:39

《你的保安李寶安》大玩食字麥東成搞笑擔當《三代同糖》KC保安look登場玩埋林峯舞凳

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KC登場以保安Look現身，而另一邊的麥東就投考做保安。

HOY處境劇《你的保安李寶安》於今晚8點播出，對撼TVB處境劇《三代同糖》。久違的電視大戰一觸即發，由於TVB向來準時播出劇集，是日的《東張西望》竟意外超時3分鐘，引來網民一度質疑是否用《東張西望》留住觀眾再順延至《三代同糖》。另一邊廂，HOY不但在電視播出《你的保安李寶安》，更把首4集一次過上至YouTube頻道，首集則較電視遲若15分鐘播出。TVB則如常在劇集播出之後，立即把精華片段上載至YouTube頻道。

首集《你的保安李寶安》以豪宅臨海峯需要招聘保安員為主題，率先登場的有李尚正、曾睿智、盧頌恩、麥沛東、梁昆麟及Yanny@Lolly Talk。角色對白大玩食字，麥沛東成為全劇的搞笑擔當，喜感及節奏都獲網民大讚。李尚正則是正常發揮，跟曾睿智的火花不錯，而曾睿智不時大拋古文，甚至尾段他們更化身80後至90後常看的《成語動畫廊》「熊貓博士」、「YY」令不少網民笑了出來。

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至於另一邊廂，樊亦敏與歐瑞偉的正式出場，樊亦敏初登場便以女王造型現身，似為之後的故事埋下伏線，而且更重現早前hit爆的對白「自己垃圾自己帶走」。至於KC歐瑞偉初登場一樣造型百變，除了是樊亦敏的助手、又是保安、裝修人員。由於KC以保安人員現身，並設定他是車婉婉身處的大廈保安，一度令網民笑謂今次是保安大戰，但不同的是KC有多重身份。

劇情又提到車婉婉不滿KC裝修搞到天花板破裂，又不停製造噪音，於是出招令他收斂，並幻想對方在屋內大跳凳舞。畫面見到KC親自上陣像重現林峯的凳舞經典，令人大讚他的筋骨。此外，Terry在戲中說了一句「舅父」，令人即時想起《開心速遞》他與KC的關係。有網民看過之後表示「回憶返晒嚟」，大讚節奏及喜感都提升了不少。兩部劇集各有捧場客，但最特別的是今日有不少網民看完一部，再看另一部作比較，成功帶動到觀眾留意電視劇。

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