Stanley與Alina峇里結婚 MakerVille大合照終於曝光「魯金花」再合體

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，昨日（10月25日）在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束9年愛情長跑。

兄弟團Edan、Jer 及 Jeremy在婚宴上合唱《My Apple Pie》，寓意 Alina 就是 Stanley 的 Apple Pie（Always on her side），送上最甜蜜祝福予一對新人！唱畢後更與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。現場氣氛極之高漲，同樣熱愛跳舞的 Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。至於fans最期待的MIRROR大合照，終於在晚上曝光！