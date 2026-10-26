Stanley與Alina峇里結婚 MakerVille大合照終於曝光「魯金花」再合體

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，昨日（10月25日）在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束9年愛情長跑。
兄弟團Edan、Jer 及 Jeremy在婚宴上合唱《My Apple Pie》，寓意 Alina 就是 Stanley 的 Apple Pie（Always on her side），送上最甜蜜祝福予一對新人！唱畢後更與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。現場氣氛極之高漲，同樣熱愛跳舞的 Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。至於fans最期待的MIRROR大合照，終於在晚上曝光！
呂爵安（Edan）及MIRROR經理人花姐黄慧君先後在IG公布大合照。站在一對新人前排的有姜濤、邱傲然（Tiger）、盧瀚霆（Anson Lo）、Edan、肥仔梁業、柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）。最注目莫過於「魯金花」鐵三角在現，清減了不少的魯庭暉站在花姐旁身，而金廣誠則站在Stanley身旁，此外MakerVille高層Karen Li以及am team的同事亦有到場。
Edan留言說：「開心，感動，難忘⋯⋯收獲咗好多個金色記憶球，好榮幸亦好感恩可以參與其中，愛你們！」另外，亦有網民因為Anson Lo的V字手勢其中一隻手指與姜濤的手指重疊，導致出現他舉中指的錯覺。