金鐘獎2026｜莊凱勛一票之差擊敗周渝民成影帝　泛淚吐心聲

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在10月26日舉行，備受關注的戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由莊凱勛憑藉《都市開基祖》奪得影帝寶座，擊敗周渝民、陳澤耀、曾敬驊及謝章穎等好戲之人。評審主任委員曹瑞原透露莊凱勛與周渝民的影帝之爭僅差1票。 莊凱勛上台時難掩激動，感謝評審讓他再次站上頒獎台，他提到，其實在得知入圍消息時，正好帶著女兒去打針，原本相當開心，得知入圍對手包括周渝民、陳澤耀等人後，心情反而轉為平靜，笑說：「我就覺得應該是在下面微笑拍拍手。」沒想到最後真的順利奪獎，他直言能夠再度站上舞台，對自己而言是「魔幻時刻」。

回顧演藝生涯，莊凱勛感性表示，由於影視產業的條件與環境辛苦，一路走來並不容易。莊凱勛在台上逐一表達感謝，除了感謝評審團給予肯定外，也向劇組團隊、製作人、導演以及所有並肩作戰的夥伴們送上最高謝意。 謙虛自言好運 莊凱勛後台受訪時，雙眼泛淚，他坦言仍覺得一切很不真實，因為自己過去也曾擔任評審，知道《都市開基祖》中的角色，在影展上的表現並不像類型片那樣容易受到矚目，因此對於這次能夠獲獎感到相當意外，謙虛表示：「我覺得自己運氣很好。」

他分享右手戴著女兒親手送的串珠手鍊，他表示，自己從來沒有帶過這類幸運小物，但近年影視環境不景氣，大家的工作都相當辛苦，也讓他今天的情緒比平常更加激動。談到女兒送串珠時的反應，他笑說，女兒原本不滿不帶她來現場，便提議改戴上她送的手鍊，女兒才接受。被問到女兒是否也想進演藝圈，莊凱勛透露，女兒是個超級外向的人，很喜歡表演，甚至想朝唱跳歌手發展，不過他仍希望女兒長大後再做決定，直言：「因為很辛苦。」 睽違11年再度奪獎