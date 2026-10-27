草蜢澳門開騷與古天樂跳唱《今期流行》 創「華語最長壽不變陣組合」健力士紀錄獲頒證書

草蜢《THREE IN LOVE演唱會 - 澳門站》周未(24及25日)於澳門威尼斯人綜藝館圓滿結束。前晚頭場草蜢即興邀請觀眾席上的「鐵粉」容祖兒上台合唱，而昨晚第二場的表演嘉賓則是老友古天樂。除了跳唱《今期流行》外，他更以「演藝人協會會長」身份，宣布成軍41年的草蜢成為「健力士世界紀錄」的「華語最長壽不變陣組合」（Longest-running C-Pop Group with No Line-up Changes）。演唱會後草蜢受訪，提到師傅梅艷芳的骨灰事件，阿智表示已交警方處理，所以不便評論和猜測，希望盡快水落石出。蔡一傑和蘇志威透露經常夢到梅姐，很懷念和她的美好回憶。
鐵粉容祖兒被拉上台即興合唱
首晚演唱會，原本坐觀眾席睇騷的容祖兒突被召喚上台，四人互相擁抱問好後，蔡一智說：「我知道祖兒好忙，因為佢明年一月將會喺香港啟德主場館開演唱會。」傑少感性地說：「我真係好開心睇住祖兒唔同嘅階段，一路變好，一路進步，成為今日嘅天后，真係好正！」祖兒說：「好似阿智所講，我哋係FRAMILY（Friend+Family），認識咗你哋之後，我多咗三個大哥哥。」
即興合唱 齊話當年
阿智難忘在前輩羅文家拜年時初次見到祖兒，蘇志威爆料：「其實更早之前喺歌迷聚會見過你啦！」祖兒說：「我由細到大都係你哋嘅歌迷，好細個就聽你哋嘅歌，當我入咗行真係可以同你哋合作，你哋好錫我，睇住我唔同階段嘅成長，呢個經歷真係好特別，可以一齊為香港嘅樂壇努力。」傑少邀請祖兒即興合唱一曲，阿智問她最熟悉草蜢哪首歌？祖兒得戚笑說：「不如問我草蜢有邊隻歌唔熟？我熟讀草蜢嘅歌庫，其中有一首歌好啱我依家嘅心聲，亦代表咗我永遠、呢一世嘅心聲，歌名叫《永遠愛著你》！」
昨晚第二場表演嘉賓古天樂登場，與草蜢跳唱《今期流行》，其實他們識於微時，傑少與古天樂出道前已互相認識，蘇志威與他拍劇朝夕相對半年，至於阿智是其健身教練。之後他們合唱30年前，古天樂為草蜢MV做男主角的歌曲《原諒我是我》。唱完歌，古天樂認真地表示另有重要任務，就是以「演藝人協會會長」身份，宣布草蜢成為「健力士世界紀錄」的「華語最長壽不變陣組合」，阿智承諾：「我哋三個會繼續努力，應承大家，我哋會有更多更好嘅作品、更好嘅演唱會送俾大家。」蘇志威說：「有幾年曾誤傳我哋無嘢做解散，其實嗰幾年我哋一直都喺世界各地演出，今日得到健力士證實我哋係冇試過分開，多謝！」寰亞老闆林建岳博士及行政總裁林孝賢亦有台下見證。
附合三大條件
「健力士世界紀錄」官方認證官Jacob Yip上台詳細說明，指草蜢附合三個條件：「第一，草蜢係『華語組合』，作品主要係廣東話和普通話，過去超過40年，佢哋為華語地區注入咗音樂及舞蹈嘅力量。第二，『最長壽』，我哋以年和日作計算，以1985年7月4日草蜢喺香港利舞臺參加第四屆新秀複賽，參賽歌《一起衝》，呢個紀錄衝到依家嚟到威尼斯人呢個舞台，總數係41年112日，每一年都要對演藝有相當嘅貢獻，例如唱片、演唱會、廣告、商演同埋代言等。我同資深傳媒人鄭丹瑞先生、音樂人陳光榮先生，由1985年睇到2026年，的確係每一年沒有斷續喺音樂同埋舞蹈嘅貢獻。其實係極其艱難，好似馬拉松咁三個人要一齊跑，仲要係世界級嘅水準。」
明年台北小巨蛋開騷
「第三，『不變陣』，成員人數由1985年7月4日起，都係蘇志威、蔡一智、蔡一傑，三位，中間沒有任何變更。呢段關係的確好厲害，真係做到無論順境逆境、貧富、健康與否，都係一起衝。」蘇志威說：「I Do」全場爆笑。認證官Jacob續說：「呢個紀錄充滿生命力，只要你哋繼續喺舞台上，紀錄就會不停地刷新。」然後由古天樂頒發證書給草蜢及大合照留念。尾場觀眾超級熱情，完騷不散場繼續嗌encore，草蜢再度上台唱《暫停，開始過》和《世界變得很美》，觀眾都不肯走，草蜢三度再出場跟大家講「多謝」，並叮囑大家安全回家，他們才乖乖離開。明年1月16和17日，草蜢將在台北小巨蛋舉行兩場演唱會，問到表演嘉賓名單，他們大賣關子，不過就公開召喚張惠妹、蔡依林、庾澄慶和周杰倫等好友捧場，歡迎上台一齊玩。