草蜢澳門開騷與古天樂跳唱《今期流行》 創「華語最長壽不變陣組合」健力士紀錄獲頒證書

草蜢《THREE IN LOVE演唱會 - 澳門站》周未(24及25日)於澳門威尼斯人綜藝館圓滿結束。前晚頭場草蜢即興邀請觀眾席上的「鐵粉」容祖兒上台合唱，而昨晚第二場的表演嘉賓則是老友古天樂。除了跳唱《今期流行》外，他更以「演藝人協會會長」身份，宣布成軍41年的草蜢成為「健力士世界紀錄」的「華語最長壽不變陣組合」（Longest-running C-Pop Group with No Line-up Changes）。演唱會後草蜢受訪，提到師傅梅艷芳的骨灰事件，阿智表示已交警方處理，所以不便評論和猜測，希望盡快水落石出。蔡一傑和蘇志威透露經常夢到梅姐，很懷念和她的美好回憶。

鐵粉容祖兒被拉上台即興合唱

首晚演唱會，原本坐觀眾席睇騷的容祖兒突被召喚上台，四人互相擁抱問好後，蔡一智說：「我知道祖兒好忙，因為佢明年一月將會喺香港啟德主場館開演唱會。」傑少感性地說：「我真係好開心睇住祖兒唔同嘅階段，一路變好，一路進步，成為今日嘅天后，真係好正！」祖兒說：「好似阿智所講，我哋係FRAMILY（Friend+Family），認識咗你哋之後，我多咗三個大哥哥。」

即興合唱 齊話當年

阿智難忘在前輩羅文家拜年時初次見到祖兒，蘇志威爆料：「其實更早之前喺歌迷聚會見過你啦！」祖兒說：「我由細到大都係你哋嘅歌迷，好細個就聽你哋嘅歌，當我入咗行真係可以同你哋合作，你哋好錫我，睇住我唔同階段嘅成長，呢個經歷真係好特別，可以一齊為香港嘅樂壇努力。」傑少邀請祖兒即興合唱一曲，阿智問她最熟悉草蜢哪首歌？祖兒得戚笑說：「不如問我草蜢有邊隻歌唔熟？我熟讀草蜢嘅歌庫，其中有一首歌好啱我依家嘅心聲，亦代表咗我永遠、呢一世嘅心聲，歌名叫《永遠愛著你》！」