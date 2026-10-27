無涯之約｜AK江𤒹生11.7現身「開畫日特典場」 30分鐘映後分享

由孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作的本地原創科幻動畫《無涯之約》（ODIUM ZERO），將於11月3日舉行香港首映禮後，正式於11月7日登陸戲院大銀幕，每逢周末設特典場。首周末推出三場「開畫日特典場」，並邀得聲演關鍵角色「亞雷」的江𤒹生（AK）打頭陣，聯同導演孔令政及動畫總監朱漢威出席映後分享，與觀眾近距離交流。AK在最新發佈的宣傳片中表示《無涯之約》令他非常讚嘆：「真係畫得好靚！以我自己睇動畫那麼多年，這畫風、周邊產品與美術設計，全都不會輸給日本或外國其他地方！」

《無涯之約》由李佳芯、魏浚笙、任達華、江𤒹生及盧慧敏聲演，動作場面由伍允龍擔任顧問。是次上映的《無涯之約》首集「第一話．灰降」為30分鐘加長版，故事由燃燒著灰白尾焰的彗星劃破天際、引發「灰降」而展開——人類遭黑色孢子「灰體」感染，異變為恐怖掠食怪物「骨灰」；網紅少女五月潛入中央醫院尋找真相，一場關於謊言、良知與生存的末世之戰就此展開。作品入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，採用大量2D手繪圖結合人工智能軟件輔助製作，致力打造下一個香港原創動畫IP宇宙。

11月7日開畫日特典場，聲演片尾才登場的關鍵人物「亞雷」的江𤒹生將打頭陣，與導演孔令政、監製朱漢威一同出席映後分享，暢談角色創作、動畫配音點滴及IP發展藍圖。凡購買開畫日特典場戲票一張（HK$75），即可獲贈特典紀念戲票、亞雷版A3海報及亞雷Q版貼紙一張。戲票現已開售。

故事大綱

十四日前，燃燒著灰白尾焰的彗星劃破天際，引發「灰降」——人類遭黑色孢子「灰體」感染，異變為恐怖掠食怪物「骨灰」。官方全面封鎖消息，謊言迅速蔓延。網紅少女五月（李佳芯 聲演）孤身潛入中央醫院，帶著飛行機械人咘咘直擊災區核心。在停屍間內，一群倖存者彼此猜疑對峙，有人為生存而撒謊，竟瞬間失控成血腥殺戮。混亂中，五月救走小女孩Anna（盧慧敏 聲演），卻又再陷入重重圍殺。關鍵時刻，災難應變部隊指揮官閻歌（魏浚笙 聲演）現身，俐落地擊殺「骨灰」，卻只執行一個命令——帶走五月。與此同時，院長飛奧多（任達華 聲演）原來在醫院的控制中心一直監視著五月，暗中操縱全局。他更研製出專為毀滅五月的終極戰神—亞雷（江𤒹生 聲演）！承諾過要守護Anna的五月，能否戰勝謊言、保存良知與真相？