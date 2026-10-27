譚文萱被指派帽予排球教練區顯揚 黃澤林好友：暫時唔同大家update住

黃澤林與陳康堤分手之後，聲稱專注打波，其後在南沙的賽事上黄澤林跟譚旻萱（Mandy）親密舉動惹來熱議。正當康堤日前受訪時稱分手心情仍有些低落時，黄澤林的感情世界已經「無縫交接」。同一時間，疑似Mandy的前度區顯揚（Austin）在黃澤林跟Mandy在球場上的片段瘋傳之後，更連出3個PO暗示自己戴綠帽。至於黃澤林的YouTuber 好友、JFFT成員床哥被網民追問時，這名好友稱：「我見到新聞之後都有關心澤老師，都有問佢有冇咩想同大家講，或有咩想講，佢就話『唔同大家update咁多住』佢啱啱去到韓國打網球，佢會講，我諗作為老友好老實講，佢會講呀！佢會同大家講咩情況，點都唔係我講，點都係人哋愛情，佢想講就會講。」

與餐廳老闆滑雪 Mandy於2023年被本報拍到拖住導演男友Christopher一齊去睇騷，當時她大方認愛說：「向來都好樂意同大家分享我嘅生活，好感激大家都畀適當嘅空間我哋，好多謝大家嘅尊重同關心！」然而，Mandy原來已經跟Christopher分手，並傳與餐廳老闆兼排球教練區顯揚（Austin）一齊。今年3月，Austin與Mandy在差不多時間貼出滑雪的影片及照片，Mandy分享的影片及照片跟Austin貼出的相若。Austin貼出坐吊車去滑雪的二人背影照，見到吊車上有人身穿灰白色豹紋滑雪裝，與Mandy的打扮一模一樣。此外Austin貼出另一張身穿豹紋滑雪裝人士的背影，亦是跟Mandy自拍的服裝一樣。

出PO暗示被帽 Austin日前連出3張圖，第一張相寫住：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」而第二個story他貼上沾了綠色顏料的手掌，發文：「不如大家教下我點洗哩啲 水溶性色素仲好啦」第三個story是乾淨手掌，他說：「大家有心 我冇幫hulk打飛X 冼面奶洗得甩 唔怪得啲女仔落咗妝差咁遠。」及至今早他再出PO說：「見到大家討論得好多最近既事，我從頭到尾只係專注係自己生活，關於我任教既球隊以及我自己新既生，大家唔需要有太多揣測。（最近嘅post都係我自己嘅生活，無特別嘅意思，感謝大家關心）」

黃澤林9月like譚文萱貼文 9月3日，黃澤林拖住康堤跟他的好友食壽司，而黃澤林在9月10日開始不時like Mandy的post。康堤在9月13日仍有Like譚旻萱帖文，此後再沒有Like過。9月15日康堤上商台被問到「二選一」問題，當陳奕迅於英國最大場館O2開演唱會與黃澤林溫布頓網球賽撞期，她會撐哪邊，她還甜笑表示：「陳奕迅演唱會都去好多啦，所以梗係去溫布頓啦，我都冇去過溫布頓。」半個月後，網民在10月初發現康堤、黃澤林互相取消關注IG，因而傳二人感情生變。10月14日黃澤林承認分手，24日到康堤出席活動時，她承認：「我哋分咗手，情緒都會有啲低落。」並續說大家是有共識下分手，但分手原因及蘊釀了多久就表示不方便回應。