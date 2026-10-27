Stanley婚禮AK缺席慘遭網民狂轟 MIRROR「Fing小組」月底演出4子全留港

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，於本月25日在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束 9 年愛情長跑。盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑(Jeremy)、姜濤、邱傲然(Tiger)及柳應廷(Jer)特別到現場祝賀，見證兄弟人生大事。至於其他兄弟因工作原因未能到現場，亦已提早送上祝福。

不過，fans對於MIRROR未能全員到場大感失望，並紛紛大偵探上身尋找其他成員缺席原因，由於陳卓賢周六（24日）在澳門舉行演唱會，時間完全趕不及出席婚禮。楊樂文（Lokman）同日下午跟ERROR成員何啟華出席宣傳活動，至於AK江𤒹生就因為貼出到啟德主場館欣賞The Weeknd演唱會的短片，慘遭網民鬧爆唔俾面，更有網民笑王智德（Alton）與陳瑞輝（Frankie）因為工作量不多而未能買機票出席。然而，有心水清的網民就發現「Fing小組」的Lokman、AK、Alton、Frankie於31日現身為《SPOOKY Halloween 2026》戶外騷演出，連日來除了要彩排之外，亦要試衫，如要抽時間到峇里再飛回來香港的話，已經趕不及為演出做準備。