你的保安李寶安｜首播收視高開達9.4點破HOY開台紀錄 爆笑對白「古天樂女友變宣萱」獲本尊親回

HOY首套原創處境劇《你的保安李寶安》於昨晚（26日）8時首播，正面迎戰TVB的處境劇《愛．回家之三代同糖》，首集最高收視達9.4點，打破HOY開台以來最高紀錄，成績斐然。為吸引非傳統電視觀眾及年輕網民，同時跨平台於YouTube 一口氣上架四集，單看首集的點擊已接近35萬，成功掀起話題。

HOY開台以來，最高收視是《卧底旅行團》達6至7點收視，今次《你的保安李寶安》首集收視達9.4點，絕對是創新高。而《愛•回家之三代同糖》上周平均收視為18.1點，《李寶安》首播已達TVB處境劇平均收視的一半，昨晚已算打破一台壟斷的局面，配合跨平台播放的策略，不少觀眾大感意猶未盡，在YouTube重溫並一口氣看完4集，網上熱論發酵，吸引平時沒有看處境劇的網民收看。而YouTube點擊數字，截止今日下午2時，首集的點擊已達35萬，而其餘3集的數字每集亦超過10萬。

至於觀眾反應，首集的的網評兩極，有留言大讚貼地好笑，尤以李尚正飾演的毒舌隊長「李寶安」與麥沛東飾演的廢青「麥峰」擦出強烈火花，喜感十足，演邱副隊長的曾睿智出口成文，亦製造笑點，其中一句「柳暗花明又一村，古天樂女友變宣萱」的爆笑對白，更獲宣萱親自以emoji回覆，成功造造話題。不過亦有評廠景、燈光等簡陋，太多食字gag，宜加強劇情和節奏。但首四集主要是角色背景介紹，且看後續如何。

何爵天未敢慶功 廣聽意見

《你的保安 李寶安》開播喜獲最高收視 9.4 點破紀錄，導演何爵天對此表達深切感激，坦言由昨日開始已心情緊張，得知佳績後感到非常開心，惟目前劇組正全力以赴趕拍後續集數，會以完成拍攝為優先，被問到慶功的安排，他則說待拍攝工作告一段落後再作打算；面對大批觀眾力撐收睇，何爵天熱烈感謝所有觀眾「幫拖」，並強調會積極吸納各大網上平台的意見作出適當調整，以不負大家的期望，

倪安慈安盟

除了首播開門紅，劇組更驚喜宣佈將有新血加入臨海峯保安隊！人氣網絡YouTuber兼演員阿慈將會強勢加盟，飾演新角色「池早香」。劇中阿慈將以「替更間保安」的身份登場，究竟這位古靈精怪的新人會為「臨海峯」保安隊帶來甚麼新衝擊？又會與隊長李寶安及一眾隊員擦出甚麼火花？絕對值得觀眾期待！