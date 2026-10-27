蔡卓妍獲老公親自加操備戰Sidetrack演唱會 重聽TWINS 舊作歌詞有難度：我好多懶音

蔡卓妍(阿Sa)今日以一身粉紅露臍長裙配帽子型現身灣仔，以形象大使身份出席 「莎莎婦女銀袋日2026」記者會，亦是該盛事歷來首位兩度出任形象大使的藝人。記者會上，宣布由TWINS與關智斌(Kenny)將於11月8日(星期日)擔任賽事表演嘉賓。由於賽馬活動以粉紅色為主題顏色，阿Sa笑言，「幾期待見到一條粉紅色嘅Kenny，唔知會唔會戴埋帽？應該著完好似Barbie嘅阿Kent咁！」她大爆「老Best」近年喜歡配襯不同顏色的衣服，家裡衣服顏色齊全，「例如核突啡色褲配核突啡色客。」至於丈夫林俊賢(Elvis)可會入馬場，她就笑言怕被傳媒拍照，Elvis未必現身。

談到今日露小蠻腰現身，阿Sa直言拍畢賀歲片《食住上》後，為籌備sidetrack演唱會已積極收身，笑問：「覺得我有無瘦到？迫人地答瘦！」說畢哈哈大笑，「條腰就一係露，一係唔露㗎啦！」她認真表示，現時的審美標準，已不再是「瘦就代表靚」，「其實我唔係追求好瘦，只不過想練線條，我而家嘅手臂確實無乜線條，希望練返線條，到時演唱會可以著多啲唔同類型嘅衫。」當然健身教練老公Elvis親自監督，每周操練幾次，並要平時自己練習，問到受罰可會被老公責罵，她自言非常認真，「佢專業之餘，我都好專業。」至於11月迎來婚後首個生日，她表示暫未有特別慶祝計劃。

至於12月的Sidetrack 演唱會籌備進度，最大難度是阿Sa是歌詞，「有啲歌實在太舊，搵番歌詞都有啲難，發現好多歌詞係寫錯，所以我同阿嬌和音樂總監，要3個人6隻耳仔一齊聽，加上以前唱歌，特別係我好多懶音，聽來聽去都聽唔到唱乜，差啲要打俾填詞人。」她表示不少fans留言點唱sidetrack歌曲，有部分作品連她們自己都忘記。至於演唱會飛債，她形容，「一波未平一波又起。」雖然她已謝絕朋友託買TWINS演唱會門票，全交助手處理，「我已經同親朋戚友講明，唔會買其他公司嘅飛，呢個世界最煩嘅事就係買飛。」但同公司的好友容祖兒開騷，又收到大量訂票要求，有些朋友更是只有在買演唱會門票時才聯絡，要直接不理這些要求，但手上要有幾百張飛訂單。

談到TVB台慶劇《璀璨之城》張曦雯被臨時加脫戲風波，阿Sa亦曾拍《非婚熟女》、《雛妓》等大尺度電影，她認為，「如果大尺度嘅戲，應該一早要傾清楚，無論係直接同我傾，或同公司經理人傾，都要過五關斬六將，我就無發生過臨時加大尺度戲，都要配合劇情，唔通煮煮下即食麵除衫咩，不合理。但試過去到現場先知要跳海、跳樓，我畏高都要頂硬上，不過劇情需要都無辦法。」她自爆那年曾因此壓力大增風癩。」她自言若感不安或不合理，必會立即表態，「就算我唔say，我助手都會出嚟阻止，如果對方堅持，都要打俾經理人。」