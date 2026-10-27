周國豐自覺單身最舒服唔會強求愛情 叮囑後生婚後勿跟長輩同住

周國豐日前為歌唱比賽節目《飛常好聲音》擔任評審，與他一同擔任評審的還有張敬軒。這亦是周媽媽離世之後，首度公開現身。他受訪時表示媽媽在10月10日離世，心情仍需要時間平復，坦言一直都有不少工作，曾考慮過停工或將部份工作押後，但想到媽媽在生時很關心子女的工作及前途，所以現時只是暫停一些宣傳，當中包括一些記者會、《中年好聲音》10強演唱會，部份媒體專訪亦會押後，亦有一些活動如果是很喜慶的話，暫不會出席。

他提到早前出席活動遇到機管局高層，獲他們邀請做這個活動。他表示不會因為參與的是航空界人士而鬆手，會做回自己。他又透露今次海選的地方是在機場的室內籃球場進行，因為旁邊是停機坪，所以感覺非常新鮮。他坦言為《飛常好聲音》擔任評審是有意思的工作，所以會以是次活動作為重新出發的起點，繼續努力工作，相信亦是母親最希望看到的。

盼借自身經歷勉勵他人

向來鮮有及感情世界的周國豐，日前在專訪中談起前妻利嘉兒。他說︰「我確實唔想透露感情生活，係因為我之前離過婚啦。咁同埋我前妻呢，佢本身已經再結婚，咁亦都係有家室啦，咁我就係唔想又影響人，或者打攪人。但個訪問內容係分享人生經驗，可以帶到一啲啟發俾人，所以喺盡量唔騷擾到前妻的情況下做分享。」

他指當主持人問到對婚姻的看法，他表示最不應該做出「婚後與母親同住」的決定，因孝順而成為婆媳之間的夾心人，成為了離婚的導火線。他希望透過自身的經歷，為遇到類似情況的人提供一點溫馨提示與啟發，並不是著大家盲目跟從他的做法。