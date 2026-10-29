《搏命先生》台上掌控全場 返屋企邊個話事？ 四孩爸爸Bob林盛斌的拼搏與溫柔

過去十年間，林盛斌（Bob）憑著獨特的主持風格與個人魅力，成功推出三個個人Talk Show，足跡 由香港舞台一路延伸至世界各地。在舞台上，他總是氣場全開、掌控全場，精準拿捏每一個笑點， 帶給觀眾無盡歡笑；然而，走下舞台、回到家中，這位被封為「搏命先生」的四孩爸爸，卻展示出 截然不同的溫柔與反差。 美國巡演驚現「光頭佬協會」 澳門站觀眾真情剖白惹淚崩 提及世界巡演的難忘片段，Bob笑言幕後與台下互動總令人意想不到。在之前的《Bobfather》美國 站演出中，他驚喜發現現場竟然有五位與他撞樣的叔叔，隨即請他們到台前聊天，場面搞笑得猶如 「光頭佬協會大聚會」，全場歡笑聲不斷。

而在《BOBMAN搏命先生》世界巡迴澳門站中，卻發生了一幕令他至今仍深感震撼與感動的故事。 在與觀眾互動的環節中，Bob問及一對結婚數十年的夫婦，若死神來到會如何選擇。丈夫毫不猶豫 表示希望死神帶走自己，因為太太是個極好的人，應該活得更久。這份真摯的深情剖白不僅感動了 全場觀眾，也讓在台上的Bob深受觸動。 舞台背後的最強後盾 忙碌中尋找天倫之樂 事業上全力以赴，返到屋企究竟邊個話事？Bob坦言，作為四名子女的父親，自己因工作需要經常 飛往各地巡演，但非常幸運擁有一個極具智慧又體貼的太太。太太不僅將家庭照顧得井井有條，更 會向小朋友解釋爸爸努力工作也是為了給全家舒適的生活，是他事業上與生活中最堅實的隊友。

更令Bob感動的是，在兩次棟篤笑的澳門站演出後，家人都悄悄地突襲休息室給他驚喜。看見一家 人齊齊整整出現的一刻，他深切感受到了家人無條件的默契與支持。因此，只要身在香港不用工作 的日子，他都會把時間留給家人，陪他們睇戲、食飯、到處遊玩，珍惜每一刻共度天倫的美好時 光。

曾歷心血管危機 悟出健康才是給家人最大的承諾 從年輕時的拼命三郎，到如今的家庭支柱，隨著年歲增長，Bob對工作與生活的平衡有了全新體 悟。八年前，他曾因工作過於操勞而出現心臟問題，那次警號讓他深刻明白到心血管保養及身體健 康的重要性。他體會到，中年人士唯有保持良好的健康狀態，才有本錢繼續追求事業目標，並陪伴 子女長久成長。 自此之後，Bob每天都非常關注自身與全家人的健康管理，特別重視心血管暢通與指標調控。他分享道，自己日常十分注重調養，其中樂道三七更是不可或缺的選擇：「我自己食三七保養都有8年 啦，三高指數控制得好，心血管問題都改善左，連內臟脂肪都幫我減埋，個人仲精神左。唔單止我 自己食，我全家人都有食樂道三七。」如今的他，依然在事業上無悔拼搏，但在這份熱情背後，多 了一份對健康的自律與對家庭的責任感——照顧好自己，才能繼續為愛他的人遮風擋雨。