903籃球賽｜森美林奕匡校園熱身賽苦戰10小將大敗

賽事採用特別賽制，兩位「爸爸級高手」森美及Phil輪流以1對10形式，挑戰十位小學生球員，限時 10分鐘內取得較高分的一隊勝出。森美率先面對十位籃球小將連番夾擊，施展渾身解數，不斷走位尋找投籃機會。其後由Phil接力上陣，一落場即展現功架，成功攻入一球兩分。二人始終面對人多勢眾，陷入苦戰，就算變陣出擊，以2對10聯手應戰，最終都以4比26落敗。

完場嗌腳軟

森美賽前得知要1對10，已坦言難度甚高：「一個打十個？一個打兩個我哋都搞唔掂！」森美及Phil各自攻入一球兩分波，完場後森美更大嗌「腳軟」，更笑言：「你估真係甄子丹咩！一個打十個！」雖然未能取勝，但森美對一眾籃球小將讚不絕口，大讚他們球技出色兼毫不怯場。Phil則採取特別策略應戰：「快啲去攞個籃板，或block人，因為我夠高。另一邊就盡力快攻攞兩分，入到球就當贏，一球就夠！」

怕失禮姜濤

談到如何備戰 《PURDORI呈獻903 AllStar籃球賽》，Phil表示現階段最重要是練好自己：「以前冇打過5對5，全場打法始終好唔同。我要練多啲氣，同埋射多啲自己熟悉嘅位，至少阿姜(姜濤)交波俾我，唔好失禮佢，起碼有半次機會入到波。除此之外，我個仔都係我嘅教練！」