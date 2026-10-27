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娛樂
出版：2026-Oct-27 21:15
更新：2026-Oct-27 22:15

朱栢康攜女友KiKi現身《善男信女》首映高調放閃 「前度」駱振偉笑言眼冤

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朱栢康與女友琪琪現身《善男信女》首映，高調放閃好sweet。(娛樂組攝)

楊偉倫(阿卵)和鍾雪瑩主演的電影《善男信女》今晚舉行首映禮，朱栢康攜同女友琪琪(Kiki)支持好兄弟阿卵，一對情侶合照大派心心非常恩愛。其間駱振偉(Thor)現身，與朱康齊齊受訪，女友則站在記者旁邊，看著兩人交代關係。Thor早前曾自爆因朱康經常在其家中出沒，令Thor媽一度擔心兩人關係太親密，兩人索性大玩另類「緋聞」，Thor繼續扮演「前度」的角色，並向朱康解釋戴黒超的原因，「因為我知你帶埋Kikk嚟，費事眼冤，我驚顯露咗一啲唔應該顯露嘅情緒。」朱康笑言，「其實慣咗啦，平時食飯都見到，你嗰種妒忌、嗰種火，明㗎啦。」

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駱振偉深情送祝福

「前度」駱振偉作投訴狀：「你知道每次你po你地兩個嘅嘢，我係有感受嘛？」朱康笑言看到一對「情敵」在其發帖下留言，充滿醋意，向Thor說，「總之你想挑佢機，就直接挑啦。」朱康表示，在公開戀情前，已知會一眾兄弟與Kiki拍拖。問到Thor感受時，即興重演獲悉「戀訊」的反應，非常爆笑交足戲。接著Thor緊握朱康的手，深情祝福：「你要幸福呀！Love You！」其間略顯尷尬，Thor直言，「對住KiKi同你講Love U係有壓力，以前冇，而家有。」他笑言原來當面說愛你，會感到壓力，令朱康忍俊不禁。問到朱康如今「名草有主」，是否已釋除Thor媽的憂慮，朱康就自爆仍不時會在Thor家中出現。

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抗拒情侶檔接job

談到公開戀情並帶女友出席活動，高調放閃，朱康認真表示，「我都唔明有咩好收埋，而家呢個年代啦，我覺得係一件開心事，同埋我又唔係偶像，又係靚仔，又唔係好多人嘅幻想。」至於會否情侶檔接job，朱康就耍手寧頭，「佢唔係呢個圈中人。」至於Thor會否都想盡快脫單，他笑言都想，因為想見到朱康酸溜溜的樣子。

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