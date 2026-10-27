田啟文只知《神秘寶藏》改名再上 盼所有都市傳說全部播出

田啟文與余香凝憑住《雙囍》入圍第63屆金馬獎角逐「最佳男配角」及「最佳女主角」，二人一齊出席同樣獲多個金馬提名的《善男信女》慈善首映禮時被笑指踩場，余香凝說︰「係同行者！一齊參加呢個盛宴！(有冇信心？)我對我老竇有信心！」田啟文就表示抱住平常心面對頒獎禮，「順其自然，有就錦上添花，又唔好坐定粒六以為會拎。」他指已為金馬獎揀定靚衫。余香凝就透露近日忙於處理家事，四圍頻撲，變了自然瘦，但也有抽空試衫。二人都表示未諗是否手挽手行紅地毯，但一定會整個團隊行。

早前袁澧林在網上自爆被行內人士不禮貌對待，余香凝表示自己未遇到類似事件，但見到對方出po時覺得一定要撐，指袁澧林的行為非常勇敢。田啟文就表示一直在忙，所以完全不知道發生甚麼事，但認同有關問題要正視。

談到有傳他參演的「都市傳說」《我不是張保仔》(前名︰《神秘寶藏》)即將上映，他說︰「唔知，我都要問一問，佢話上，但究竟幾時我都想知！」他又笑言業界已經「無乜戲」，所以不會有太多「都市傳說」。他說︰「都冇乜戲，仲唔上？大家有得睇就快啲睇啦！之前有睇過配音、試片，我唔知依家改成點，都12年喎！唔係好記得，我自己做過咩都唔記得！」余香凝表示有電影存貨，希望不會成為「都市傳說」。