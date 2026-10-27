IdG Bubbles與幪面歌手 RU合作 盼明年到更遠地方發光發亮

剛好一年的女子組合IdG Bubbles，特聯成網路歌手RU於澳門舉行《RU x IdG Bubbles 1st Stage Live in Macau》，以不同唱歌風格與樂迷呈獻青春歌舞盛宴。當晚演唱會由IdG Bubbles打頭陣，一口氣唱出三首近年熱門代表作作曲，包括《夏日狂閃》、《超級愛！》及《每年二月你擁有》。繼而由擁有香港、澳門、中國內地、馬來西亞及美加等全球華語地區的幪面網絡歌手首次於大眾面前公開露面，獻唱多首經典歌曲，讓整個演唱會繼續升溫。

對於首次衝出香港的IdG Bubbles來說，當然把握是次機會，7位成員，包括：Cindy、小倬、Anesa、Kathy、Yoyo、夢月、家鑾作出嶄新嘗試，先來集合香港著名的卡通片主題曲，包括：《IQ博士》、《百變小櫻Magic Card》、《十萬個夢想》及《多啦A夢》等集成Medley，帶給現場觀眾無限童年回憶。而另一嶄新嘗試就是現場深情演繹由7位成員以故事及劇場版形式，一口氣以聲音導航說唱長達15分鐘一個又一個少女的愛情故事，其深情演繹令現場觀眾透不過氣。

當問及為何有此構思時，Cindy稱：「由於第一次可以在香港以外的地方表演，所以好想嘗試一些IdG Bubbles從未嘗試過的作品去俾觀眾驚喜，而經典兒歌係我哋好希望做嘅第一步，亦希望可以令聽眾放鬆心情，一齊回到童年時。」小倬續稱: 「而另一新嘗試就係用流行一時嘅劇場版演繹形式，响我哋獻唱歌曲之前，將一個又一個嘅愛情小故事溶入經典歌曲之中，希望可以用咁嘅方式去令觀眾投入一段又一段的愛情幻想世界。」

當問到有沒有難度之際，眾人異口同聲笑言: 「對我哋來講都有點難度。」年齡最細的Kathy說：「因為我哋7個女仔時常都係好開心地講玩笑，而要好似做舞台劇咁深情講對白，都係第一次，初初排練時好唔習慣，好似有點尷尬咁，但當選好晒演繹歌曲時，就好快投入其中啦。」

被問及完成今次澳門演唱會，有沒有想過想下一站到那裡表演，小倬說：「聽公司講嚟緊會有機會到東南亞或內地演出，而未來2027年也希望可以再去更多更遠嘅地方去宣傳我哋嘅廣東歌。」