張敬軒聖誕跨年show逾十三萬人排隊搶飛 加開2場10‧28公開發售

張敬軒將於12月24日至26日、12月31日至27年1月2日，在澳門倫敦人舉行六場《張敬軒 x 澳門中樂團 Unplugged．盛樂 演唱會》。門票今日（27日）開放歌迷會優先內部認購，一開賣即全部售罄。軒仔及主辦單位隨即宣布加開12月27及27年1月3日兩場，令演出由原定六場增至八場，讓更多歌迷有機會在聖誕及跨年期間，欣賞這個演唱會。

今日搶飛情況墟冚，有歌迷會會員於社交平台分享，早上金Account會員開始訂購時，有會員成功購入兩張門票；至下午5時輪到銀Account會員訂購，前方排隊輪候人數高達11萬，「11萬 我真係覺得好癲⋯⋯ 演唱會飛有錢都無得你睇！」足見軒仔聖誕跨年演出的門票絕對是一票難求。

這次《Unplugged．盛樂 演唱會》是軒仔首次與澳門中樂團聯乘演出，同時亦將《Unplugged》與《盛樂》兩個音樂系列重新融合。軒仔早前於社交平台表示，疫情期間因入場觀眾及台上表演者人數均受限制，未能將《盛樂》這個音樂企劃以最完整的形式呈現，這次再次獲澳門倫敦人邀請，正好讓他與澳門中樂團合作，延續並拓展這個音樂篇章。他又謂希望今年聖誕能夠與樂迷齊齊慶祝，並在除夕一同倒數。