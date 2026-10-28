麥浚龍空運法國雲石枱全碎鬧爆空運公司 網民︰佢嬲到七彩

麥浚龍(Juno)在IG限時動態點名空運公司，怒斥對方的服務非常惡劣。他表示從法國訂了一張雲石枱，但運抵香港之後，竟然「溶溶爛爛，雲石枱面全碎，枱腳斷裂」明言非常不滿及不接受。相中見到雲石面斷裂至一塊塊，令人非常心痛。他上載枱腳的損毀情況，指枱腳全斷裂，「拆咗紙皮直頭企唔穩」。另一張照片見到疑似係一個用作放雲石板的枱框一角出現爆裂，Juno寫到︰「送貨送到咁 明顯係跌爛。極度不滿@fedex的服務。完全浪費資源/極不專業。」由於過去Juno的IG都是以黑白為主，今次的照片因為全彩色，有網民不禁說到︰「證明佢嬲到七彩！」
翻看Juno提及的送貨公司，網站提到公司「大貨」託運，其定義是︰「重量超過68公斤的包裹或尺寸超過274厘米長或330厘米周長的包裹。」並稱「目標是確保您的大貨託運過程安全順暢，並提供一站式服務切合您的需求。」網站雖然有列出對重型貨品的包裝要求，甚至提供多款免費的官方包裝物料，但就未有提及是不是可以代客包裝。此外，該公司亦有列出索償細則，其中提到「本公司對託運物品遺失、毀損、延誤或任何其他索賠之責任以每託運物品 100 美元或每公斤 20 美元（每磅 9.07 美元）為限，以金額較高者為準。」換言之，Juno的雲石枱無論是5位數、6位數又也，到最後賠償隨時都是按重量去計算。