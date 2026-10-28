麥浚龍空運法國雲石枱全碎鬧爆空運公司 網民︰佢嬲到七彩

麥浚龍(Juno)在IG限時動態點名空運公司，怒斥對方的服務非常惡劣。他表示從法國訂了一張雲石枱，但運抵香港之後，竟然「溶溶爛爛，雲石枱面全碎，枱腳斷裂」明言非常不滿及不接受。相中見到雲石面斷裂至一塊塊，令人非常心痛。他上載枱腳的損毀情況，指枱腳全斷裂，「拆咗紙皮直頭企唔穩」。另一張照片見到疑似係一個用作放雲石板的枱框一角出現爆裂，Juno寫到︰「送貨送到咁 明顯係跌爛。極度不滿@fedex的服務。完全浪費資源/極不專業。」由於過去Juno的IG都是以黑白為主，今次的照片因為全彩色，有網民不禁說到︰「證明佢嬲到七彩！」