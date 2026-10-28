熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Oct-28 08:00
更新：2026-Oct-28 08:00

姚焯菲買定聖誕禮物 留待Boxing Day澳門騷送fans

分享：
Chantel 姚焯菲早前香港個唱，觀眾及媒體反應一致好評 1

姚焯菲將於12月26日在澳門開騷。

Chantel 姚焯菲將於1226日在澳門銀河 G Box 舉行《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026澳門站》，適逢演出當天為 Boxing Dayfans可以和Chantel一起過聖誕，。是次演唱會票價分別為$1080 (VIP) $680 兩種，VIP 門票包括1 1 合照，即日起於銀河票務及大麥公開發售。

Chantel 表示為了和早前的演出有所不同，今次歌單也會重新設計，加添了一些之前香港站沒有唱過的曲目。Chantel更趁著課餘時間專誠去購買聖誕禮物，留待個唱澳門站當晚送給幸運觀眾，她說她花了不少心思揀選這些禮物，希望大家會喜歡，也期望和大家在銀河 G Box 渡過一個難忘的Boxing Day

Chantel 姚焯菲購買聖誕禮物送給《想飛 Live Concert 2026澳門站》幸運觀眾 3 Chantel 姚焯菲購買聖誕禮物送給《想飛 Live Concert 2026澳門站》幸運觀眾 1 Chantel 姚焯菲購買聖誕禮物送給《想飛 Live Concert 2026澳門站》幸運觀眾 2

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務