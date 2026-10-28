姚焯菲買定聖誕禮物 留待Boxing Day澳門騷送fans

Chantel 姚焯菲將於12月26日在澳門銀河 G Box 舉行《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026澳門站》，適逢演出當天為 Boxing Day，fans可以和Chantel一起過聖誕，。是次演唱會票價分別為$1080 (VIP) 和 $680 兩種，VIP 門票包括1 對 1 合照，即日起於銀河票務及大麥公開發售。



Chantel 表示為了和早前的演出有所不同，今次歌單也會重新設計，加添了一些之前香港站沒有唱過的曲目。Chantel更趁著課餘時間專誠去購買聖誕禮物，留待個唱澳門站當晚送給幸運觀眾，她說她花了不少心思揀選這些禮物，希望大家會喜歡，也期望和大家在銀河 G Box 渡過一個難忘的Boxing Day。