善男信女｜楊偉倫出戰金馬孖阮經天講talk超緊張 鍾雪瑩無意奪阿卵螢幕初吻

楊偉倫(阿卵)和鍾雪瑩主演的電影《善男信女》，今晚於九龍Elements舉行慈善首映禮，男女主角聯同編導楊兩全、彭秀慧、伍詠詩、甄玉如、唱主題曲的男團ZPOT齊齊現身。此片入獲今屆金像獎9個獎項，包括最佳劇情片、原著劇本和最佳新導演等，楊兩全透露，劇本構思源自一宗街頭MMA，令他好奇為何兩個人會因小事動武，背後一定承受家庭、工作等壓力，才會引爆精壓情緒，「我覺得兩個小人物，可以探討社會不同面向和氛圍。」的問題。入圍角逐最佳女配角的彭秀慧就自爆，為電影獻出螢幕初吻；伍詠詩就經歷人生首次被淋紅油；與阿卵演情侶的甄玉如就笑言，首次在一日內經歷熱戀和分手。

楊偉倫自嘲：好難有女仔俾我擁抱 楊偉倫和鍾雪瑩憑《善男信女》分別獲提名金馬獎最佳男、女主角受訪，兩人受訪時表示，為表達角色互不相識，卻一觸即發的情緒，等埋位時刻意減少交流。談到阿卵與甄玉如的感情線，並親密接觸，他笑言：「喺拍攝上，好難會有個女仔俾我擁抱，已經好親密。(尷尬嗎？)會呀，所以拍攝呢啲親密場口，大家真係要交代清楚，幸好Amy好信任我，令我無咁大壓力。」經過今次經驗，可會想進一步挑戰拍咀戲？希望將螢幕初吻獻給誰？阿卵笑言還有甚他不同類型的戲可挑戰，當聽到有提議曾自言跟阮經天「撞樣」的麥沛東時，他即反問，「阮經天？都好，起碼佢一定無投訴。」鍾雪追問是麥東或阮經天，阿卵笑言，「麥經東！」至於鍾雪可會是咀戲對象，阿卵面有難色，籌算怎回應，鍾雪即搶白道：「應該無人想睇，而家呢個關係算幾好。」

鍾雪瑩：我識得分張家輝同楊偉倫 鍾雪瑩主演的《善男信女》和《我阿爹想旅行》都在10月公映，兩套電影的公映日期僅相差兩星期，她笑言要密集式謝票，「有兩套戲睇都幾好，(擔心混淆嗎？)我識得分張家輝同楊偉倫個樣。」接著認真表示，「兩套戲係截然一同嘅呈展，《阿爹》比較歷險，開心啲；呢套就巿井啲，貼近我哋嘅生活，但不至於傷心，巿井裡面有種有趣，互相對著幹嘅感覺，少少刺激。」 撞樣兩位「許生」？ 談到《善男信女》獲金馬獎9項提名，楊偉倫期待全體人員齊齊飛往台灣，「當去旅行都開心。」至於籌備戰衣的進度，阿卵直言有難度，「導演點解揀我演呢個角色？因為我夠巿井，但而家要去啲咁grand嘅地方，真係要諗一諗。」有台灣網友指他與許光漢「撞樣」，屆時或有機會跟對方相認，他激動回應，「呢個係我哋自己喺度講，人地都唔知。」當他應記者要求擺chok甫士時，搞笑地跟另一位「許生」許志安撞樣。

為麥沛東搞眾籌 鍾雪瑩就爆阿卵將會與「真阮經天」同場出席座談會，阿卵即時抹一額汗，「希望我唔好咁大壓力，真係當佢喺麥沛東咁傾偈……否則我自己都好緊張。」他自問國語麻麻，笑言：「我會用有限嘅資源，去表達無限嘅內容。」故此要靠同場的鍾雪瑩幫助翻譯溝通。問到可會帶麥東去見真阮經天，阿卵笑言要開設「麥東基金」搞眾籌，資助對方赴台。至於何爵天執導、麥東主演的《你的保安李寶安》正式開播，阿卵雖未有時間追看，但亦希望有機會與鍾雪參演，屆時《正義迴廊》的組合可再重聚。