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娛樂
出版：2026-Oct-28 10:30
更新：2026-Oct-28 10:30

超風｜鄭中基驚喜現身撐愛徒 李雨蓒勁緊張：似帶成績表俾父母睇

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（前）侯嘉雯、Edwynn, Ronald及編劇梁永豪、演員朱珀慧

鄭中基驚喜現身《超風》粉絲場，與徒弟李雨蓒、一眾演員和觀眾合照。

久未公開露面的鄭中基(Ronald)日前驚喜現身電影《超風》的粉絲包場睇戲活動，作為「機動娛樂」創辦人，為演男主角的愛徒李雨蓒(Edwynn)及團隊站台打氣。Ronald精神不錯，談及Edwynn的表現，他感觸表示，由當初《機動兵工廠》一路走來直到現在，親眼見證Edwynn非常大的變化與進步，寄語徒弟繼續努力，在演員路上再創佳績。

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李雨蓒與編劇梁永豪、侯嘉雯及演員朱珀慧親身出席包場睇戲活動，與觀眾交流觀影感受。對於老闆鄭中基親自到場支持，Edwynn坦言心情既緊張又期待：「今日老闆嚟睇，好似係喺學校帶張成績表返去俾父母睇一樣。會好期待佢睇完之後會講啲咩，覺得我做成點。甚至佢坐喺我隔籬嘅時候，全程都感受住佢微小郁動，直到出Credit，佢拍吓我大髀，同我講做得好好嘅時候，終於可以放鬆落嚟。」

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除了感謝老闆的肯定，Edwynn亦非常感謝一眾一路相隨的粉絲 support。他動容地表示：「好多時候我哋拍YouTube或者開直播嘅時候都會見到一啲熟悉嘅觀眾名字經常出現，今日可以親身同機動嘅粉絲一齊睇《超風》，都係一個難得嘅時間。平時喺YouTube輕鬆搞鬼嘅我，今日喺大螢幕俾大家睇吓Edwynn作為演員嘅一面。完場嘅時候，大家好踴躍嘅交流同分享感受，亦都俾咗我好多嘅鼓勵同肯定。」最後，他亦衷心感謝團隊：「最後多謝機動呢個充滿愛嘅公司！」

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