糖妹加盟參與黎彼得杯酒當歌致敬音樂會 陳美齢：黎老師的歌會一直陪伴我們

黎彼得可說是開拓粵語流行曲的先行者之一，70年代與歌神許冠傑合作無間，成為香港流行音樂史上一對黃金拍檔，二人聯手打造無數金曲，帶給樂迷津津樂道的集體回憶。

黎彼得也同時為其他歌手寫下少經典作品，陳美齢表示：「我覺得黎彼得老師的作品取材範圍真的很廣闊，有一些作品很搞笑很得意，令我們聽得很過癮；有一些充滿哲學式的人生道理，令我們在欣賞過後會點頭及沉思；有一些則是非常溫馨的作品，他曾經寫過一首名叫《願你繼續醉》的歌給我，這首歌也是我其中一首代表作，我自己非常喜歡這首歌，它描述當一段感情結束時人的心態會是如何。另一首黎老師寫給我的作品是《紫荊花》，當時我正在製作一張歌曲和香港有關的專輯，他用《紫荊花》代表香港，寫出我懷念和思鄉的感情。我非常感恩可以得到這兩首歌，我覺得黎老師的廣東詞是絕世天才先可以寫出來，他的用字只有說廣東話的朋友才能欣賞到。很可惜黎老師已經離開我們，但他留給我們很多廣東經典歌曲，相信這些歌會一直流傳下去，陪伴我們，令我們的人生更加豐富。希望大家於12月5日及6日和我們一起懷念黎老師，以及懷念他帶給我們那段美好的時光。」