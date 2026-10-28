糖妹加盟參與黎彼得杯酒當歌致敬音樂會 陳美齢：黎老師的歌會一直陪伴我們

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》將於12月5及6日一連兩晚在香港演藝學院歌劇院舉行，今次致敬音樂會演出歌手陣容早前已在發布會上率先公布，當中包括尹光、彭健新、大AL、余安安、鄭俊弘、JW 王灝兒 、張與辰、顏米羔、陳美齡 (12月5日)、夏韶聲(12月5日)、黎瑞恩 (12月6日)、農夫FAMA (12月6日)，糖妹新加盟參與演出，再加上音樂大師杜自持擔任音樂總監，這個新配搭令一眾樂迷眼前一亮，票價分別為$1,180、880、680和480四種，即日起已於Cityline公開發售，是次門票部份收益將捐贈予「仁濟醫院」作慈善用途。
黎彼得可說是開拓粵語流行曲的先行者之一，70年代與歌神許冠傑合作無間，成為香港流行音樂史上一對黃金拍檔，二人聯手打造無數金曲，帶給樂迷津津樂道的集體回憶。
黎彼得也同時為其他歌手寫下少經典作品，陳美齢表示：「我覺得黎彼得老師的作品取材範圍真的很廣闊，有一些作品很搞笑很得意，令我們聽得很過癮；有一些充滿哲學式的人生道理，令我們在欣賞過後會點頭及沉思；有一些則是非常溫馨的作品，他曾經寫過一首名叫《願你繼續醉》的歌給我，這首歌也是我其中一首代表作，我自己非常喜歡這首歌，它描述當一段感情結束時人的心態會是如何。另一首黎老師寫給我的作品是《紫荊花》，當時我正在製作一張歌曲和香港有關的專輯，他用《紫荊花》代表香港，寫出我懷念和思鄉的感情。我非常感恩可以得到這兩首歌，我覺得黎老師的廣東詞是絕世天才先可以寫出來，他的用字只有說廣東話的朋友才能欣賞到。很可惜黎老師已經離開我們，但他留給我們很多廣東經典歌曲，相信這些歌會一直流傳下去，陪伴我們，令我們的人生更加豐富。希望大家於12月5日及6日和我們一起懷念黎老師，以及懷念他帶給我們那段美好的時光。」
至於糖妹則說：「好高興能夠參加《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》，讓我們一起用音樂向黎彼得先生致敬，期待和大家一起回憶，分享黎彼得先生的經典作品。」主辦單位環星娛樂表示兩場致敬音樂會得到一眾原唱及後輩歌手，以最真誠的歌聲向黎彼得致敬，無論是非常貼地的《咪當我老襯》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》，或充滿人生哲理的《浪子心聲》、《世事如棋》等，相信必定能令樂迷更進一步了解黎彼得在樂壇之崇高位置和成就，以及其作品永恆不息、薪火相傳的影響力。