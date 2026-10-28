黃妍自認佛系唔覺炎明熹爭資源 Michael C靠按摩氹Serrini父母做Gym

歌手黃妍、Michael C日前現身香港站港鐵藝術舞臺出席「長者港鐵安全運動」，與數十位「老友記」見面，宣傳鐵路安全和應有禮儀，黃妍自爆與長者傾談甚有心得，甚至被嫌棄太「囉嗦」：「佢哋好鍾意分享，因為以前讀書時做義工，去盲人安老院幫長者寫生命回憶錄，同佢哋講少少往事，就好多嘢同你分享。」

原來Michael C是Serrini父母的健身教練，自言好懂得討長者歡心，本來伯母 唔想嚟，所以我出動按摩環節幫佢鬆膊頭，搞到佢好relax、好開心。依家每一次都問『幾時按摩啊？』，我就要佢做完運動先得！」Michael C更慫恿黃妍做Gym收身，著她走性感路線突破自己：「其實佢仲好fit，只係做藝人要突破自己。」此話一出，令黃妍哭笑不得：「我唔明大家做乜咁想睇我著得性感？如果真係要少布啲嘅話，要預早通知我準備，唔好殺我一個措手不及！我成屋最性感嘅衫已經係運動嘅裝束，俾我慢慢嚟啦。（性感拍劇演戲得唔得？）唔得！」

收工驚嚇遇舊愛

黃妍笑指車站充滿回憶：「大家成日話『最醜樣』嘅時候，就會遇到你嘅『前男友』，未入行嘅時候我試過收工時間，我冇化妝真係殘到嚇死人， 嗰時我好勁近視戴住副好厚嘅眼鏡，點知一行入車廂就見到 個『ex』， 好彩佢冇抬高個頭見到我。（佢同新女友一齊？）佢自己一個。好彩！如果唔係我即刻擰轉面，即刻落車！」黃妍笑言現充滿自信，重遇舊愛都會主動打招呼。

想拎歌曲獎

提到最後兩個月衝擊樂壇頒獎禮，黃妍大打「開口牌」希望可在頒獎禮中唱歌，即意味獲取「歌曲獎項」：「係身邊啲人同我講有啲機會，但唔係我可以控制嘅，我只可以唱好每一首歌 。（同炎明熹爭資源攞獎？）我又冇理過，死喇！哈哈哈哈，我係極度『佛系』！」Michael C透露，「嚟緊我自己都會去開一個結他音樂會，又會飛到去泰國閉關寫歌，希望到時有好好收穫，大家又會賞面攞我啲歌去唱。」