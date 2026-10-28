龔慈恩自言演戲輸硬俾林愷鈴 無意規限女兒拍性感戲尺度

龔慈恩日前出席TVB台慶劇《璀璨之城》宣傳活動，雖是客串性質演出，但ViuTV剛播畢由女兒林愷鈴主演的劇集《地獄大狀》，並在YouTube足本重溫，有網民曾形容是母女跨台對決，她笑言，「唔好咁形容，大家一齊有工作都好開心，都好感恩。」在龔姐眼中，女兒比自己更厲害：「你哋有時話邊個厲害啲，我可以話俾你聽，我輸硬！我冇可能有咁嘅體力，佢喺好短時間裡面，40幾日裡面，仲要加埋《COURT!》，每一日見到佢都攰得好緊要，又要睇聽日劇本，今時今日我係冇可能有咁嘅體力，負荷好犀利呀。」

相信女兒有女寸 龔慈恩與姜大衛（John哥）、張智霖（Chilam）有較多對手戲，她相隔逾30年再合作拍劇，劇中演John哥多年前的女友，兩人同場鬥奸，她笑指是被迫，「我都俾佢哋利用到，但係因為我要幫個仔報仇，所以都有啲心魔嘅，所以就令到好多曲折嘅故事發生。」談到《璀璨之城》的大尺度性感場口，張曦雯一度拒拍而引起軒然大波。問到可接受女兒挑戰大尺度戲份，她自言是開明媽媽，「最後都係佢自己，佢係成年人，而且我相信佢好有分寸。我好放手，好多年前已經好放手相信佢，因為佢有分寸嘅。」

回應加性感戲：演員接受先會演得好 若女兒被要求臨時加戲，龔姐有何建議，「我諗好depends嘅，基本上我覺得一定係一個演員自己嘅個人意願，因為佢要犧牲幾多，或者做幾多，當然劇本需要都好重要，我諗大家溝通啫。我覺得唔一定係尺度上面嘅問題，係大家溝通嗰場戲嘅演繹方法，係咪大家溝通到，可能你會有少少覺得咁樣好睇啲，可能我覺得咁樣好睇啲，大家點樣磨合，但係我應該講嘅說話就係，演員一定要自己好接受，同埋好鍾意先會演得好。」

讚女兒演得好 問到可有看女兒的《地獄大狀》，龔慈恩更表示有時會母女一齊睇，其中角色與姨媽難離捨、最感動是劇集後段，「佢嘅連接位我覺得真係做得好好，最尾有一場佢同姨媽（邵美君飾演）嗰一場，我都好鍾意。」對女兒獲網民大讚穿陰騭律師有突破，作為母親兼演員的龔慈恩亦感安慰，感恩女兒獲同劇的前輩指導，「好開心佢可以有咁嘅機會，佢都越來越鍾意演戲，有咁好嘅劇本、團隊，又學到咁多嘢，真係好感恩。」她大讚劇本出色，亦Ashley亦做足功課，甚至為不同場口繪畫藍圖，「佢鍾意睇書，所以好多嘢都係裡面出嚟，佢真係需要做功課同埋做好多準備，所以佢休息時間有時唔夠體力唔夠，好難。佢可以寫咗好多筆記之後，側面又畫公仔，做好多呢啲嘢，嗰啲都花佢好多時間。」

睇女兒咀Jeffrey不尷尬 她表示亦有看Ashley與魏浚笙咀戲，笑言自己都拍過，母女一齊睇亦不尷尬，我好明白，咁嘅情況下，你所謂體感、情緒，都唔係喺嗰樣嘢嗰度，你側邊咁多人照顧到工作，你係工作嘅模式。」她也曾跟Jeffrey合作，「佢係我個仔，我都好鍾意Evelyn(經理人，佢好叻女。」對於有網民讚林愷鈴Package好，土生土長、高學歷、靚女、談吐斯文、有氣質等等，龔姐只回應：「多謝，感恩感恩！ That’s all I want。」