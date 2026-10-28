Regent林暐竣一人分飾四角 《離苦》MV穿梭輪迴探討宿命與執念

Regent林暐竣全新單曲《離苦》將佛學「八苦」與「五蘊」哲理融入現代情感的深遠意境。為將歌曲中「解開執念、回歸當下」的訊息更具體呈現，MV以宏大的時空交錯敘事，為聽眾帶來視覺與心靈的雙重衝擊。

演繹橫跨時代的情感宿命

Regent首度挑戰一人分飾四個處於不同時空的交錯角色，故事橫跨歷史與未來。他先是化身為身處飢荒戰亂時期的平民，呈現生存邊緣的掙扎與生離死別；隨後穿梭至奢華的貴族府邸，飾演一位飽受病痛及孤獨折磨的貴族病人；接著穿越回到現代，最後更延伸至未來時空，在虛無與未知中尋求心靈的最終解脫。畫面中更巧妙融入古代醫生面具的意象，象徵著引導與帶領人們脫離苦難的心靈寄託。

為了完美還原各個時空的場景，Regent在拍攝戰亂時期的場景時，需要與拍攝團徒步行山十多分鐘才能到達取景地點，現場環境更十分潮濕且昆蟲環繞，十分考驗意志力與體能。而談到拍攝的趣味細節，Regent分享在未來時空的場景陳設中特別加入了Mini Show時用過的氣氛燈，將過往音樂企劃的元素巧妙融入MV的世界觀之中成為了彩蛋。