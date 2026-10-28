伍富橋5千呎獨立屋辦滿月宴 Shirley公開囝囝正面大特寫遺傳爸爸基因

伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）結婚四年一索得男，兩人首個愛情結晶品的預產期原定是10月份，但B仔Julian卻提早近一個月出世；日前，伍氏夫妻在社交網公開B仔滿月宴的一家三口合照，並在西貢相思灣5千呎獨立屋的庭園內舉行滿月宴，雖然只設三圍，但氣氛相當熱鬧，現場用上多個黃色燈籠佈置，枱上則放有生果、紅雞蛋、金器等好意頭的物品，又準備多支酒用作封酒儀式，寓意為新生命送上長遠的祝福與庇佑，等待孩子未來長大、成家或面臨重要人生時刻時再開封飲用。

Alvin 拉丁舞高手

伍富橋與Shirley前日（26日）貼出滿月宴上的全家福，紅噹噹的Julian坐在嬰兒私家位，不過照片就用了太陽眼鏡圖貼遮掩容貌；及至今日，Shirley透過限時動態分享B仔啜奶咀的正面大特寫，見Julian閉上雙眼，而雙手卻大擺甫士，Shirley在旁邊寫上「拉丁舞手指」，Alvin其後亦有轉貼，並加上「基因呢家嘢確實係藏不住」。

其實，「億萬駙馬」伍富橋年紀輕輕已練得深厚的舞蹈底子，就讀中一已開始學習拉丁舞，憑個人天賦及後天苦練，他當年成功入選香港代表隊成為港隊成員，直到14至15歲期間，Alvin更代表香港出戰大型國際賽事，參與東亞運動會的體育舞蹈項目，絕對是一位「隱世舞王」。