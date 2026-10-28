張敬軒澳門騷15萬歌迷會會員排隊搶飛 八場門票售罄宣布再加開兩場

張敬軒於澳門倫敦人舉行的《張敬軒x澳門中樂團 Unplugged．盛樂演唱會》掀起瘋狂搶飛潮！原定六場演出，昨日（27日）率先開放歌迷會會員優先內部訂購，最高峰時售票系統顯示接近15萬名歌迷排隊輪候購票，迫爆網絡。六場門票火速售罄後，主辦單位隨即宣布加開兩場，令演出場次增至八場。今日（28日）八場門票公開發售，搶飛熱潮再度爆發，兼門票再次被秒殺。為回應歌迷的熱烈支持，並讓更多樂迷有機會欣賞這場聖誕跨年演唱會，主辦單位再宣布加開1月9日及10日兩場，即由最初的六場演出在不足兩日時間增至十場，聲勢強勁。

軒仔澳門騷一票難求，黃牛亦立即聞風而動。雖然昨日只是歌迷會會員優先內部訂購，但門票開售後，網上已出現疑似黃牛放飛，一套原價1,780元的門票被炒至15,000元。由於相關門票屬於套票，若以單張票價計算，實際炒價及升幅已被推高至原價約四至五倍，供不應求情況下，足見市場需求極為驚人。雖然今日公開發售八場門票，但仍被掃清，未能滿足歌迷需求，不少樂迷於網上大呻難以撲飛，更希望「終極加10場, please!!!」，於是團隊再次宣布加開兩場，合共十場演出，務求以增加場次方式，讓更多歌迷以原價票價入場觀賞軒仔演出。另外，主辦單位昨日（27日）宣布加開12月27日及2027年1月3日兩場，今日（28日）再公布加開1月9日及10日兩場，總數四場；新增場次門票將於明天（29日）率先接受歌迷會會員優先內部訂購，而今日官宣的兩場則會於下星期公開發售，令這股搶飛熱潮延續至下周。