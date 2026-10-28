女神配對計劃2｜七大女神水着look搶先睇 陳星妤Amber青春無敵索爆搶鏡

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。即將在周日晚（11月1日）播出的第九集，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald），將與七位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、梁超怡（Chiuyi）、陳星妤（Yvette）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）移師主題公園大玩水上遊戲，進一步展現各人真性情。

.七位女神各有睇頭

今日，TVB官方率先發布女神們水著「搶先睇」，除了七位女神的單人水着照，還有大量合照及花絮照。在曝光的合照中，Roxanne與Kanis不但經常孖公仔影合照，還相繼做出抱腰及翹手等親密動作。另外，在開拍初期已十分投契的Amber與Juliana，拍攝合照時亦是攬到實一實，又全程拖實手仔進行拍攝，十足糖黐豆一樣。觀乎七位女神的水着照，Kanis、Roxanne及Juliana相對較密實，超怡與Mandy齊齊成了健美「露腰」擔當，而星妤及Amber則憑青春本錢索爆搶鏡，七位女神各有各省鏡，期待值爆燈！