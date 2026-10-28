鍾麗緹恨回港拍劇 陪細女張凱琳首度母女檔亮相靚絕全場

鍾麗緹(Christy)已有10年沒有在港亮相，今次回港陪同16歲細女張凱琳(Cayla)現身手袋品牌預覽活動。Cayla以粉紅色露肩短裙示人，大晒美腿，青春無敵！Cayla首次出席香港活動跟傳媒見面，Christy化身做保母，不但幫她遞水，又教她要如何跟傳媒對答，她開心說到︰「佢都唔錯啦！我喺後面聽佢講嘢，佢ok呀！好pround 啦！」並大讚囡囡打扮得非常好。Christy表示有教囡囡一些廣東話，特別有教她「唔該晒」及「多謝」的分別，她指很多人學廣東話時會把這兩組用詞混淆。

談到囡囡的對答非常得體，Christy承認在活動有著囡囡說話要有趣味，「今次係第一次喺香港同大家見面，希望佢講嘢可以Q啲、得意啲，第一次佢係緊張，要支持佢！」Cayla現時身高173 cm，身材比例各樣都非常好，而且顏值也遺傳了媽咪的優良基因，絕對是最美的星二代。Christy聞大家讚囡囡靚的時候，笑得非常開心，並謂︰「我覺得最緊要健康、開心，俾佢好多地方搵自己身份。」又指囡囡是三女之中最高一個。

Christy透露一直有讓Cayla去試鏡，覺得她的表現不錯，囡囡6歲時也有拍電影，可惜電影一直未有播出。她說︰「佢都ok呀！(母女檔演出呢？)如果有機會可以一齊拍都好呀！」問到是否支持囡囡入行，她就表示一切順其天然，知道囡囡想讀Business相關學科，如果有合適的影視角色也會讓Cayla去試鏡。Cayla提到有看過媽咪的作品，最喜歡《人魚傳說》、《天龍八部》，而Christy就大爆當年幾位女兒睇《人魚傳說》時，見到她被拖走一幕爆喊收場。

想返香港拍劇

Christy坦言很想念香港的觀眾，如有作品邀請而角色又合適的話，一定會演出。她說︰「真係好掛住你哋呀！如果可以返香港拍下電視劇、短劇都好好呀！又可以同朋友食飯呀！最緊要睇個角色，我之前拍過好多角色，想突破呀！我係好鍾意拍搞笑戲！」她透露今次行程好急趕，但最希望讓大家知道「我想拍戲呀！幫我傾呀！」

問到Cayla有沒有拍拖，她表示沒有，專注學業及自己的興趣，Christy表示自己想她先專注學業，但如果囡囡真的要拍拖也阻止不了，一切順其自然。她又提到囡囡很醒目，所以不怕她被人騙，更大爆囡囡12歲那年在商場外等車，遇到一名中年男士問她拿聯絡電話，當時Cayla就扮懵說沒有電話，更稱不知道甚麼we chat，「女人任何年紀都要好照顧自己！」