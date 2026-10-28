鍾麗緹16歲細女張凱琳顏值超高 自爆愛著媽咪鞋跟家姐交換衫

鍾麗緹16歲細女張凱琳(Cayla)首度在港出席活動，現時身高173 cm，身材比例各樣都非常好，而且顏值也遺傳了媽咪的優良基因，絕對是最美的星二代。Cayla首度接受香港傳媒訪問時，對答非常得體，她坦言心情有些緊張，但大家都對她非常好及友善，令她也輕鬆起來。她笑謂媽咪曾試圖教她廣東話，奈何自己學不會，只會幾句。

她表示今次鍾麗緹一直視香港為第二個家，更搞笑指媽咪不時跟她分享在香港打江山的故事。她說︰「她有跟我講以前的故事，她每次跟我講，我會非常驚訝！很多女人做一個媽媽之前都是有非常非常精彩的生活，她曾經一個人去旅遊、去非洲、去歐洲，她是挺勇敢的，能一個人去！我是很驚訝，我也有說要自己去，她說『NO』，要我大多一點才會讓我去！」 雖然今次是Cayla首次出席香港活動，但她表示過去曾有多次來港，「我們學校來這裡比賽，然後我和這裡很多朋友會一起吃飯，比如我想他們，就問這個周六有沒有時間，我們聚一下，我就飛過來，然後再飛回去。」然而今次的行程就比較急，她指因為昨天放學便立即飛來香港，待會深夜搭飛機回北京，翌日再上學。 她透露明年將會升讀大學，但未決定修讀哪一科。問到會否考慮直接出道，她說︰「我覺得我現在才16歲，心智不是特別成熟，我覺得決定未來的方向，還是要等稍微大一點再說吧！」

她表示媽咪很尊重她的決定，只要喜歡便要好好努力。由於Cayla在社交平台分享不少她打排球的照片，她直認很愛排球，同時也會欖球、游水、滑雪。提到玩欖球很易受傷，她指去年玩的時候便試過撞斷了肋骨，所以現在玩的時候會謹慎一些。問到會不會唱歌、跳舞，她說︰「你說實話，我唱歌不是特別好我父親有建議我上聲樂課，但是我其實可能要是真上，也就是為了玩，我覺得我聲音不是特別好聽。」

談到今次出席手袋活動，她表示小時候已經穿我媽媽的鞋，用她的手袋。她說︰「我覺得我和我的母親的品味還是蠻像的，除了衣服，只有首飾或者包包和鞋子。有一次我穿我媽媽的鞋子出去上課，然後顏料全部都灑到我的鞋子上，然後她(鍾麗緹)看到就大叫『Cayla，你不能再穿我的鞋子啦！』(為何不穿媽媽的衣服？)她喜歡的跟我的風格就完全是不一樣，她可能是稍微成熟一點點，但是我覺得我喜歡穿的衣服就是稍微鬆弛一點。」 她透露平日只有上學，還有跟朋友出去吃飯，所以日常打扮很簡單會，也會跟家姐經常交換衣服著，但自覺家姐穿得好看些。她說︰「比如我們去旅遊，我帶六套，她帶六套，完全是交換穿的，所以一共我們帶了12套衣服。」問到有沒有一些衣服是特別不會讓給家姐，她表示有，但一想到家姐可能會為此不開心，便會商量好。