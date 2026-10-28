熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Oct-28 23:00
更新：2026-Oct-28 23:00

鄭俊弘獲委慈善大使金曲暖全場 透露囝囝加國治療有進展

分享：
大合照

「善美綻放」慈善晚宴日前順利舉行。

由趙善簪先生與趙曾學韞教授 BBS 太平紳士共同創辦的善學慈善基金深耕社區，除提供免費弱視及唇顎裂手術外,亦支援逾 300 個慈善項目。日前基金會舉行「善美綻放」慈善晚宴，以「善愛同行 伴象而往」做主題，為特殊教育需要(SEN)兒童、照顧者及弱勢家庭籌募支援經費。晚宴現場星光熠熠，演藝界多位知名藝人及跨界名人傾力支持，場面熱鬧非凡。

趙曾學韞教授致辭

趙曾學韞教授感謝各界同行，盼攜手迎下一個輝煌32年。

是次盛會匯聚逾 300 位賓客,獲社會各界全力支持。演藝界更傾力響應,星光熠熠，活動慈善大使鄭俊弘、溫碧霞、翁虹、陳欣健、王敏德與女兒王曼喜、馬德鐘伉儷、苟云慧以及 2026 年度香港小姐冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及友誼小姐李澄晴均盛裝出席，以愛心照亮整個慈善夜。大會除了安排不同的藝術表演外，更請來鄭俊弘壓軸登場並唱《無畏的肩膊》及《每一個明天》，並獲大會現場頒發「善學慈善大使委任狀」。

樂易玲小姐與陳欣健先生 2026年香港小姐 趙教授與馬德鐘伉儷 趙教授與翁虹小姐 趙教授與苟芸慧小姐 趙教授與溫碧霞小姐 MGL6034

他感性表示特別關注小朋友的成長需求，收到邀請時便毫不猶豫答應擔任大使。他希望透過歌聲詮釋大象所象徵的堅韌、包容與無私扶持,向 SEN 兒童及其家人傳遞如象群並肩同行的支持與暖意。

他透露患有天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）自從到了溫哥華居住和治療後，病情控制得很好，腦癲癇的情況得到很大改善，兒子亦願意學習更多。他亦感謝大家對Asher的關心，現時囝囝依然是由他與太太何雁詩輪流照顧，家人有空檔的時候，也會一齊幫手。對於有指他們不時要分隔兩地會影響感情，他表示跟太太沒有長時間分開，因在溫哥華也有一起的時候，一家人過得開心。

869845689 1932980904348454 760992070900566543 n 趙教授與鄭俊弘先生 「善美綻放，善愛同行，伴象而往」 🐘很榮幸這次回港能參與趙太的慈善晚宴。慈善始於微小善意，善意可在受助者生命綻放光彩。身為SEN家長與照顧者，這份支持對我們而言是無比強大的微光。期望透過自己 「善美綻放，善愛同行，伴象而往」 🐘很榮幸這次回港能參與趙太的慈善晚宴。慈善始於微小善意，善意可在受助者生命綻放光彩。身為SEN家長與照顧者，這份支持對我們而言是無比強大的微光。期望透過自己 (1)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務