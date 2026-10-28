鄭俊弘獲委慈善大使金曲暖全場 透露囝囝加國治療有進展

由趙善簪先生與趙曾學韞教授 BBS 太平紳士共同創辦的善學慈善基金深耕社區，除提供免費弱視及唇顎裂手術外,亦支援逾 300 個慈善項目。日前基金會舉行「善美綻放」慈善晚宴，以「善愛同行 伴象而往」做主題，為特殊教育需要(SEN)兒童、照顧者及弱勢家庭籌募支援經費。晚宴現場星光熠熠，演藝界多位知名藝人及跨界名人傾力支持，場面熱鬧非凡。

是次盛會匯聚逾 300 位賓客,獲社會各界全力支持。演藝界更傾力響應,星光熠熠，活動慈善大使鄭俊弘、溫碧霞、翁虹、陳欣健、王敏德與女兒王曼喜、馬德鐘伉儷、苟云慧以及 2026 年度香港小姐冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔及友誼小姐李澄晴均盛裝出席，以愛心照亮整個慈善夜。大會除了安排不同的藝術表演外，更請來鄭俊弘壓軸登場並唱《無畏的肩膊》及《每一個明天》，並獲大會現場頒發「善學慈善大使委任狀」。

他感性表示特別關注小朋友的成長需求，收到邀請時便毫不猶豫答應擔任大使。他希望透過歌聲詮釋大象所象徵的堅韌、包容與無私扶持,向 SEN 兒童及其家人傳遞如象群並肩同行的支持與暖意。

他透露患有天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）自從到了溫哥華居住和治療後，病情控制得很好，腦癲癇的情況得到很大改善，兒子亦願意學習更多。他亦感謝大家對Asher的關心，現時囝囝依然是由他與太太何雁詩輪流照顧，家人有空檔的時候，也會一齊幫手。對於有指他們不時要分隔兩地會影響感情，他表示跟太太沒有長時間分開，因在溫哥華也有一起的時候，一家人過得開心。