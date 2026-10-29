我阿爹想旅行｜張家輝臨場挑機唱鄭伊健歌曲 慘遭蒙嘉慧一句KO

張家輝、蒙嘉慧及鍾雪瑩等出席《我阿爹想旅行》舉行慶功活動，由於家輝早前曾指如票房去到指定目標，便會帶埋太太兼約埋好友鄭伊健與蒙嘉慧夫妻檔一齊「裸跑」慶功。對於票房報捷距離目標又近一步，家輝笑言是導演的把戲，但他很開心票房有好成績。當大家再追問他何時「裸跑」，他則拉開話題去到TVB將重播他主演的《騙中傳奇》。

興起唱 《戰無不勝》 當記者要求家輝即場重現謝票場哼歌的環節，沒料到此時他突然表示可以唱鄭伊健的歌曲，沒料到他又跳又唱一小段《戰無不勝》的時候，蒙嘉慧說︰「首歌係佢咩？好似唔係……」當大家說是陳小春的歌時，家輝大為震驚，場面搞笑。談到票房快到2千萬，家輝表示一定會跟鍾雪瑩合唱電影主題曲，問到蒙嘉慧會否加入，蒙嘉慧就笑謂唱歌跳舞向來不是自己強項。在旁的家輝就笑說︰「佢梗係負責講嘢啦！」揶揄她上次將「了」字差點說粗口諧音。她指回家見到伊健之後，有跟他提及「出咗事！」並強調「我無講錯㗎！」問到伊健的反應如何，她指對方聽完後不停笑。

張家輝自認眼淺 她透露伊健未入場睇，將會跟他一齊看，對於家輝透露跟太太關詠荷看的時候喊濕兩張紙巾，蒙嘉慧相信伊健看完也會落淚。家輝自認是眼淺的人，曾試過看一些煽情的情節時，心裡不停說「好流」、「又嚟呢啲」，沒料到自己也是邊看邊哭。他又提到看到有男網民留言表示入場時以為是笑片，但看的時候可以在漆黑的戲院內盡情流淚，大讚對方很浪漫，並著大家看電影不要太壓抑自己，「睇戲係為咗抒發自己」。