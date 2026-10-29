Carina@VIVA激罕一脫背脊全裸做畫布 新歌火辣造型逐個捉

女團VIVA隊長Carina（李晞彤）今日（28日）推出今年第三首solo作品《FINGERS CROSSED》，繼《讓路》及《半夜跳進你限動》後，再次以個人作品展現不同音樂面貌。歌曲以「祈求好運」為主題，寫出即使生活遇上阻滯，仍然可以靠轉換心態及主動行動，將看似不順利的事情變成重新出發的契機。MV更以多個性感造型登場，其中她脫去上衣，露出整個大玉背拍紋身的畫面，看到一眾fans嘩嘩嘩聲。

《FINGERS CROSSED》並非單純等待好運降臨，而是鼓勵大家相信自己、主動作出選擇，將每一次雙指交叉化成對未來的信念，唱出都市人在面對突發狀況及生活不如意時，仍然可以保持樂觀，甚至把碰壁視為轉彎尋找新方向的機會。

Carina形容，《FINGERS CROSSED》是她今年其中一首特別喜愛的作品，亦承載了她對「顯化」及好事成真的感受，「呢首歌係講述我覺得今年自己幾有運氣嘅一個狀態，亦都係一首我覺得係『行運歌』，所以希望大家都可以沾到一啲運氣。」她希望歌迷聽到歌曲後，除了感受到輕鬆愉快的氣氛，亦可以將當中的正面能量帶到日常生活。