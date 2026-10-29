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娛樂
出版：2026-Oct-29 08:45
更新：2026-Oct-29 08:45

Carina@VIVA激罕一脫背脊全裸做畫布 新歌火辣造型逐個捉

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女團VIVA隊長Carina（李晞彤）今日（28日）推出今年第三首solo作品《FINGERS CROSSED》，繼《讓路》及《半夜跳進你限動》後，再次以個人作品展現不同音樂面貌。歌曲以「祈求好運」為主題，寫出即使生活遇上阻滯，仍然可以靠轉換心態及主動行動，將看似不順利的事情變成重新出發的契機。MV更以多個性感造型登場，其中她脫去上衣，露出整個大玉背拍紋身的畫面，看到一眾fans嘩嘩嘩聲。

命由心造 運隨心轉FINGERS CROSSED傳統意思是祈求好運對我來說 運氣 是我造出來的 是我想出來的始於內心的篤定和信念每次雙指交叉代表我衷心相信自己 相信好事即將發生！2026對我 VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’15” VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’17” VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’32” VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’19” VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’22” VS YouTube CARINAFINGERSCROSSEDOfficialMV YouTube 2’46” 命由心造 運隨心轉FINGERS CROSSED傳統意思是祈求好運對我來說 運氣 是我造出來的 是我想出來的始於內心的篤定和信念每次雙指交叉代表我衷心相信自己 相信好事即將發生！2026對我 (1)

《FINGERS CROSSED》並非單純等待好運降臨，而是鼓勵大家相信自己、主動作出選擇，將每一次雙指交叉化成對未來的信念，唱出都市人在面對突發狀況及生活不如意時，仍然可以保持樂觀，甚至把碰壁視為轉彎尋找新方向的機會。

Carina形容，《FINGERS CROSSED》是她今年其中一首特別喜愛的作品，亦承載了她對「顯化」及好事成真的感受，「呢首歌係講述我覺得今年自己幾有運氣嘅一個狀態，亦都係一首我覺得係『行運歌』，所以希望大家都可以沾到一啲運氣。」她希望歌迷聽到歌曲後，除了感受到輕鬆愉快的氣氛，亦可以將當中的正面能量帶到日常生活。

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她又表示，歌曲某程度上記錄了她今年一路走來的狀態，亦像是將心中所相信及期待的事情逐步實現，「呢首歌我覺得係講咗啲我Manifest嘅一啲嘢。」對她而言，這首歌不只是關於好運，更是提醒自己要先相信可能性，然後以行動將想像變成現實，「尤其是呢首歌其實係我由今年一做新人嘅時候已經好鍾意嘅一首歌，好開心可以用到呢首《FINGERS CROSSED》嚟做我今年最後一首個人嘅單曲。」隨着歌曲推出，Carina希望歌迷可以暫時放低等待別人拯救的想法，從自己開始作出改變，相信好事正在發生。

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VIVA隊長Carina在《FINGERS CROSSED》MV有多個破格造型。

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