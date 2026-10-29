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娛樂
出版：2026-Oct-29 01:11
更新：2026-Oct-29 01:11

邱士縉Stanley峇里婚禮多次爆喊 讚Alina超窩心 為AK缺席婚禮解畫(有片)

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MIRROR第一人夫邱士晉（Stanley）與拍拖9年的Alina李炘頤(Alina)於印尼峇里島完成浪漫婚禮後，前晚(27日)返港後不足一日，立即投入工作，出席電影《我阿爹想旅行》坐千望億慶功宴慶功宴。Stanley現身受訪，手上未有戴上婚戒，他解釋，「工作唔帶，驚唔見，同佢拍拖先帶。」相當sweet。但於隨即要投入準備MIRROR演唱會，一對新人要等下年才度蜜月，問到造人大計時，向來喜歡小朋友的他表示，順其自然，不想用人工方式令Alina辛苦。

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Stanley自爆在過程中多爆喊，尤其當首次見到新娘子穿婚紗現身，因為Alina之前一直保持神秘感，不讓他看穿婚紗的樣子，「見佢爹地行出嚟，我又喊；最感動係佢留咗兩個位俾我爹地媽咪(已離世)MC已佢叫我留意坐位，但我完全唔知，仲要我戇居到以為搵人。直到佢行出嚟叫我望兩個位先知，Oh MyGod，佢就係咁sweet。」

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已通知因工作缺席

對於MIRROR5位兄弟缺席，Stanley表示，「佢哋一早都有同我講，我當時每一位都有邀請，佢哋都有同我講要做嘢，呢個當然明白，但每位都有送上祝福和禮物，好似Ian都要開騷，要做嘢都冇辦法。」

大家只會想聽自己想聽嘅嘢 好無奈

至於有網民指責AK在Stanley結婚當晚去睇騷，卻不出席婚禮，Stanley為兄弟解畫：「咁其實AK下晝要做嘢佢冇講，總之唔係外界所諗，大家都有良好嘅溝通，唔係我唔鍾意佢所以唔請佢，只能講好無奈，大家只會想聽自己想聽嘅嘢，我解釋完都冇用，係咪真事我哋12個人會知。最後我只能講句，大家都係好真誠咁送上祝福。」

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