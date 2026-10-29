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娛樂
出版：2026-Oct-29 01:11
更新：2026-Oct-29 01:11

Stanley婚禮多次感動爆喊 讚Alina窩心老婆 為五兄弟缺席婚禮解畫(有片)

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MIRROR第一人夫邱士晉（Stanley）與拍拖9年的李炘頤(Alina)於周日(25日)在印尼峇里島完成浪漫婚禮後，昨晚(27日)返港不足一日，立即投入工作，出席電影《我阿爹想旅行》坐千望億慶功宴。Stanley現身受訪，手上未有戴上婚戒，他解釋，「工作唔戴，驚唔見，同佢拍拖先戴。」相當sweet。由於隨即要投入準備MIRROR演唱會，一對新人要等下年才度蜜月。

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Stanley讚老婆：佢就係咁sweet

Stanley自爆在峇里婚禮過程中多次爆喊，尤其當首次見到新娘子Alina穿上特別訂造的婚紗現身，「因為first look，同埋佢件婚紗好神秘，一直唔俾我睇，其實都應該係唔俾新郎哥見，所以第一次睇到，都好感動。」他逐一細數感動時刻，還有當看到外父拖著新娘子出場，「最感動係佢留咗個位俾我爹地媽咪(已離世)，上面寫咗啲嘢，我一見到又搞唔掂，我完全唔知，佢特登同MC講：『Stanley，你要望清楚每一個愛你嘅人，我仲要戇居到以為望人，直至佢行出嚟，企喺我隔籬，叫我望下，我一望就Oh My God，佢就係咁sweet。」他笑言自己像《MIRROR ACE》，經常找不到東西。

造人大計 順其自然

至於新娘子可有爆喊，Stanley笑言：「佢梗係有，佢見到我喊佢就喊，比我更容易喊。(喊得最厲害是幾時？)講誓詞同埋佢向姊妹講嘢。」至於正式結婚後，感覺有何不同，「最大唔同係個個嗌我做人夫，我同佢都穩定，好似兩公婆，無乜特別唔同。」問到造人大計時，向來喜歡小朋友的他表示，「順其自然，呢個係上天俾嘅禮物，有當然開心，冇都唔會話想用咩方法要有，因為最唔想佢辛苦。」

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已通知因工作缺席

對於MIRROR5位兄弟缺席，Stanley表示，「佢哋一早都有同我講，我當時每一位都有邀請，佢哋都有同我講要做嘢，呢個當然明白，但每位都有送上祝福和禮物，好似Ian都要開騷，要做嘢都冇辦法。」

大家只會想聽自己想聽嘅嘢 好無奈

至於有網民指責AK在Stanley結婚當晚去睇騷，卻不出席婚禮，Stanley為兄弟解畫：「咁其實AK下晝要做嘢佢冇講，總之唔係外界所諗，大家都有良好嘅溝通，唔係我唔鍾意佢所以唔請佢，或特登唔嚟。」明明是一件喜事，卻因有隊友缺席鬧小風波，問到心情可受影響，他回應道：「只能講好無奈，其實大家只會想聽自己想聽嘅嘢，我解釋完都冇用，係咪真事我哋12個人會知。最後我只能講句唔係(外界所諗)，大家都係好真誠送禮送上祝福。」

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