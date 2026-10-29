姜濤獲新郎哥Stanley「回吻」錫勻晒 新手狗主喜獲毛孩溫柔陪伴

MIRROR成員邱士晉（Stanley）與李炘頤(Alina)於印尼峇里島完成婚禮，昨晚(28日)出席電影《我阿爹想旅行》坐千望億慶功宴。談到「新郎結婚了，新娘不是我」的姜濤，他笑言：「佢玩得好開心，我見佢玩得咁開心，我都好開心。」Stanley指兄弟團沒有飲醉，姜濤只是淺嘗幾口，但依然有追著他來錫，「不過我都有鍚佢，飲咗幾杯我就好感恩見到大家，就係咁錫，當然係錫男子。(邊個錫得多啲？)反而今次係我錫佢多啲！」姜濤習慣鍚他的頸，問到如何「回吻」，他笑言，「錫勻晒，只此一日。」

愛犬小白 另類曝光 姜濤出席婚禮回港後，亦有在IG的限時動態分享Stanley送的手寫感謝卡：「真心為你感到開心和感動，一定要永遠幸福。」早前正式做狗主，收養狗狗「小白」的姜濤，返港與愛犬重逢，特別感觸，日前他在社交平台出Po，分享對愛犬的深情。雖然沒有曝光愛犬的模樣，但姜濤就繪畫了小狗的頭像，寫道：「關於我的小白~知道大家一直很關心我家新來的家庭成員，但請允許我暫時不公開牠的照片和真實名字。因爲我想讓牠能在自由、沒有焦距的環境下長大，不想因為我的身份，剝奪了牠像普通狗狗一樣自在逛街、隨意交朋友的快樂。」

疲憊緊繃瞬間被治癒 接著，姜濤分享收養小白的掙扎，以及獲到一個伴的喜悅，「其實養牠完全是意料之外的緣分。剛開始的時候，我也難免會有各種擔心—擔心自己沒有足夠的時間，擔心自己照顧不好牠。但這段時間相處下來，才發現那些原本以為會是考驗的日常，不知不覺間都變成了最溫柔的陪伴。每天看著牠搖著尾巴撲過來的樣子，工作和生活裡的緊繃與疲憊好像瞬間就被治癒。原來被一個小生命這樣無條件地信任和依賴，是這麼幸福的事。原本以為是我在陪牠，後來才發現，其實是牠用最純粹的方式，給了我無條件的力量。對牠來說，我是牠的整個世界；而對我來說，牠的出現，讓我的世界多了一份無可替代的溫暖與踏實。」

豎起耷耳朵 他續指，「雖然不能公開照片，但我親手把牠可愛的模樣畫了下來，特別是那對總喜歡一隻豎起、一隻耷拉著的不對稱小耳朵。同時，我也為這個畫像公仔取了一個名字叫 Koto。養狗的意義，或許就在於牠徹底重塑了我們感知愛與生活的方式。愛其實不需要複雜的語言，也不需要任何附加條件。希望每一位養毛孩的朋友，在付出愛的同時，也能成為更溫柔、更有力量的自己。」雖然小白沒有正式曝光，但他也分享了小白的睡房布置。