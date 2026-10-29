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娛樂
出版：2026-Oct-29 12:09
更新：2026-Oct-29 12:09

Stanley被Jeremy視作哥哥：哭成淚人 Jerdan跳《Bad》慢半拍仍衷心感激(有片)

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MIRROR成員邱士縉(Stanley)與李炘頤(Alina)於印尼峇里島完成婚禮後，昨晚(28日)出席電影《我阿爹想旅行》坐千望億慶功宴。Stanley受訪分享婚禮難忘回憶，看到李駿傑(Jeremy)致辭時爆喊，分享指「Alina和Stanley都好照顧我，覺得自己好似佢哋細佬。」他自己亦非常感動，「其實佢喺香港都喊得好勁，呢番說話第一次聽，佢從來無叫我哥哥，我一直以為係好朋友，原來已經晉升做阿哥，好感動，所以我都哭成淚人。」

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窩心承諾照顧Jeremy

談到他在感謝卡承諾「你老咗我會照顧你，you have me」，他自爆以前也曾提過，但今次認真寫下，「佢而家仲係單身，身為阿哥都有啲擔心，但唔緊要，總之我都會照顧佢。」可惜一眾姊妹已名花有主，未能拉紅線介紹好女仔，「我哋三幾歲有著落係正常，除咗我哋藝人。」他與Alina都親筆為逾百位賓客寫感謝卡，為感謝各賓客遠赴海外出席，他直言，「我都寫咗3、4個鐘，仲要做完嘢返去寫。」問到MIRROR兄弟團可有飲到酩酊大醉，Stanley就笑言就算有都不會透露，將峇里發生的事封存為美好回憶，「點解揀峇里係想大家好開心安心咁玩，始終私人事，唔想佔用太多公眾資源去討論，但我亦明白自己身份(公眾人物)，但想盡量低調。」

Edan百忙中排練 舞王Jer係重點

Stanley為愛妻Alina奉上「First Dance」，特地與兄弟團Jeremy、呂爵安(Edan)和柳應廷(Jer)獻舞《BAD》，全場氣氛高漲，尖叫聲不絕。他自爆私用公司的鏡房資源排練，「舞王Jer先係重點，我唔係重點。」問到可會公開跳舞片，Stanley笑言，「我要睇下有啲shot會唔會遮到柳應廷，我見佢好似成日慢半拍，佢同呂爵安都有啲危危乎，所以睇下點樣遮一遮。」他認真解釋，因為在港工作忙錄，大家只排練一次，而在峇里亦只是偷閒練舞步，「呂爵安排劇好忙，我都好多謝佢休息一兩個鐘都嚟排《BAD》，跳得好唔好都唔重要，最緊要係氣氛，我哋點跳都唔會好睇過佢地。」問到「Vivienne柳」(Jer)可有放肆大吃，Stanley秒回：「Vivienne梗係食好多嘢啦，佢早肥仔一日出發，所以食多一日。」

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魯生「激瘦現身」 好重要的恩人

提到「魯金花」合體，已離職的魯庭暉罕有現身，Stanley認真表示，「佢由我入行到而家，都係好重要好重要嘅一個恩人，佢之前俾咗太多機會我，即使而家唔同公司，都好希望佢出席，所以我知道要搞(婚禮)都第一時間問佢，當然佢要成日飛都好忙，我以為佢出席唔到，最後出席到都好多謝佢。」對於魯生「激瘦現身」，他卻道，「其實我睇住佢慢慢瘦，偶然都會見到佢，佢就係朝早好有規律都做運動。」

Jerdan愛得另類

談到熱播中的《MIRROR ACE》，第11集的尋寶遊戲，Jer深知會被Edan出賣，將尋獲的現金全交給Stanley，可見信任程度，「證明我平時無陰佢，(成日俾Edan陰佢？)梗係啦，都好慘，成日俾Edan恰，我都唔明，Edan愛佢愛到要特登po佢黑圖，你都知幾愛佢，不過係另一種愛。」遊戲完畢後，兩人亦守承諾平分現金。對於Jer在幾個遊戲都非常醒目成為MVP，「交足戲」成功欺騙Edan及一眾兄弟，Stanley笑言，「緣份到！」並訴苦自己沒甚麼獎金。

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