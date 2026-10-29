日本蛇精男Matt捲性侵案 不止一名同性稱遭灌酒後性侵拍片

有「日本蛇精男」之稱的名人二代Matt近年活躍公仔箱，近排與著名女星澤尻英龍華十分老友，經常結伴夜蒲。昨日（28日），Matt被揭捲入三宗性侵案指控，涉嫌向受害男子灌酒後拍下不雅影片。現年32歲的Matt原名桑田將司，是讀賣巨人隊投手桑田真澄的次子，初期以網紅及模特兒姿態發展，其後靠出位尊容受盡注目，並成為坊間焦點，成名後吃香廣告界及經常亮相綜藝節目，因曾公開承認花千萬日圓整容引來熱話，他有份客串Netflix大熱劇《假面美顏》。

發聲明堅稱無辜

據今期《週刊文春》報道，Matt涉嫌先後侵犯多位同性，其中兩名受害人向雜誌指曾遭Matt灌酒後性侵。受害人A先生透露，今年初在東京西麻布一間會員制酒吧認識Matt，當晚被對方灌酒，數小時醒來後，他發現自己身在床上正被Matt侵犯，由於當時感到痛楚，立即要求對方停止，但Matt未有理會。A先生又指，Matt在性行為期間有拍下影，自感非常受辱。他曾想過息事寧人，但發現不只他一名受害人後，決定挺身而出在本月下旬報案。

針對相關指控，Matt方面的代表律師承認Matt與當事人曾有接觸，但否認曾經發生性行為，並明確表示：「這並非事實。」昨晚深夜，Matt更新Instagram帳號，同時發布一份公司聲明，內容除了內認相關報道的內容，表示：「簡單言之，Matt及其律師已明確否認報道中指控的行為。根據我們目前掌握的事實，公司也認為這些事實並不存在。」堅稱自己無辜。