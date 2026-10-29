璀璨之城｜江美儀霸氣大戰張曦雯 張智霖黑化氣場全開捏高海寧下巴

陳維冠監製、張世昌、黎倩儀、梁恩東聯合編審的話題暗黑名門爭鬥劇《璀璨之城》，逢周一至五晚八點半翡翠台播出。《璀璨之城》由鑽石級演員陣容演出，包括張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、江美儀、蔡一智、陳瀅、龔慈恩、陳煒、蔣祖曼、蔣家旻、周志康、鄭子誠、陳曉華及黃子恆，而昨晚（28日）一集劇情高潮迭起，丁麗明（江美儀飾）帶領孝君（吳卓羲飾）在香港調查官家秘密資金去向的同時，孝賢（張智霖飾）在澳門亦為重啟夢幻之城計劃、包括如何幫信義（蔡一智飾）打甩販毒罪向各方施壓，期間惹來反噬，亦令被逼埋牆的Alice（高海寧飾）及Sarah更團結！

婆媳糾紛成全集亮點 昨晚有三大亮點；第一個亮點是張曦雯與江美儀的婆媳糾紛，不但處於上風的江美儀對張曦雯句句無面俾，張曦雯也不甘示弱多番發爛反擊，令吳卓羲夾在中間。事緣Kate（張曦雯飾）因無法理解丁麗明為何要孝君放棄尚利鋒所有權力，加上有感孝君對她諸多隱瞞，不甘被冷待的她終忍不住發爛爆Seed：「點解要遲啲（知），你有咩唔可以同我講，我要依家知呀」，並將矛頭指向丁麗明：「係咪奶奶要你咁做呀？」麗明聽到即發惡還拖、毫不留情鬧爆阿Kate：「點解點解？咪因為你冇鬼用囉」、「你咁想走，你走囉，冇人攔你呀，走呀！」說畢二人發生激烈推撞，丁麗明乘勝再追擊：「你真係大膽呀！我叫你行你企喺度，依家你咩態度呀？」、「你咁唔鍾意呀！冇辦法㗎喎，除非你唔做我新抱啫，如果唔係我日日都話俾你聽咩叫規矩。」江美儀在以上場口，再度展現層次演技，對著看不順眼的新抱不是一味發惡，而是時而霸氣、時而藐視、時而威嚴，連日來獲網民洗版式讚好演技，並封美儀姐是他們追看《璀璨》的MVP，並力推她二封視后，網民：「變面速度情緒轉變太快，氣場不是一般的大」、「口才一流，懟人厲害」、「演技好好，值得二封視后」、「美儀姐令我追到停唔到」、「睥新抱眼神好凌厲」、「官家嘅飯真係好難食」、「江美儀咩髮型都Carry到」、「不愧視后」。

Chilam毒舌上級金句 至於張曦雯Kelly，網民亦大讚她一套比一套好演技，尤其昨晚被吳卓羲勸回家向奶奶道歉一幕，Kelly不但演活了阿Kate道歉時的扭擰及無奈，當面對奶奶的不客氣及不領情，Kelly委屈再緊接怒睥卓羲的眼神更是一絕，令人完全代入到Kate的處境。另一吸引網民追看《璀璨》的MVP，則非張智霖Chilam莫屬。昨晚，Chilam無論在Office逼迫一眾董事、或是在家中向高海寧施壓，都展現出非一般的霸道及專制，無論是冷酷無情的「冰鋒眼神」、激動拍枱橫掃千軍破口大罵，或是捏著Alice下巴逼其就範，都達到「恐怖份子」級別！

雖然如此，孝賢昨晚的「上級金句」卻並非全無道理，不少網民看畢大嘆有共鳴，認為上級希望下級有貢獻實屬合情合理。官孝賢擲地有聲職場毒舌金句如下：「我唔係要你哋話得定唔得，你哋係要話我知點先至為之得」、「你淨係識得附和，同出面reception有乜分別？」另Chilam教訓高Ling一場，由於他不斷陰聲細氣地用力重復「框框」二字：「我唔係尋求緊你法律意見，我係要你跳出個框框去諗辦法」、「有時唔單止法律嘅框框，甚至乎道德嘅框框，倫理嘅框框」、「我唔理用咩方法，你同我搞掂佢，就算犧牲你自己，I don’t care」，成功令大量網民被洗腦，笑言看畢該幕後，整個腦袋都是「框框」！