韓團THE BOYZ前成員周鶴年捲明日花綺羅性交易疑雲 官司獲勝訴判記者報道失實賠2億韓圜

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年在2025年6月爆出桃色風波，女主角是已退役的日本AV界天后明日花綺羅，當時有報道指男方隨團到日本參加頒獎典禮，其後私會明日花綺羅並進行「性交易」，日本雜誌《週刊文春》亦作報道，消息於韓、日兩地鬧出軒然大波，更使周鶴年形象受到重創，被迫退團解約，還與經理人公司展開訴訟。

索償 10億韓圜

據韓媒報道，首爾中央地方法院民事第25部（審判長權基萬）日前（10月23日）已作出判決，周鶴年向爆料崔姓記者提出的10億韓圜損害賠償獲判部份勝訴，被告須賠2億韓圜（117.4萬港元）精神損害賠償金。

崔姓記者去年6月發布周鶴年與明日花進行性交易的不實內容，使周鶴年被當時所屬公司One Hundred勒令退團及解約，經調查後懷疑「進行性交易」屬造假報道，法官認為根據崔姓記者提交的內容「難以認定其有相當理由相信報道內容為真」。其實，周鶴年、明日花去年鬧出性交易風波轟動一時，兩位當時人先後作出否認，明日花綺羅去年曾在社交網發文否認因金錢出賣肉體，並寫：「我的人生中從未因金錢發生性行為，一次都沒有。當然這次也是如此。當時現場有一位初次見面的女性似乎喜歡周鶴年先生，所以拍下照片賣給《文春》。」直指當晚偶遇男方，疑被一位女性拍下照片才被傳媒大造文章。