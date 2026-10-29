阿Gi樊沛珈感冒發燒照開工 病足十日靠化妝完美遮病容

ViuTV開台10周年台慶製作的直播節目《8點直樂 VIURIETY》，自5月中開播後長做長有，8月已改變直播模式，改名《直樂Viuriety》安排周一至周五晚上8時半播出。昨晚一集，由朱薰、樊沛珈（阿Gi）、張家文（Kai Cheung）主持，逢星期三以「邊個瞓梳化？」主題邀請一對夫妻擔任嘉賓。

任GD活動司儀

當昨日節目結束後，阿Gi在社交網出story透露昨晚是帶病開工，並多謝髮型師及化妝師為她這位病人化得十分精神，完美地掩飾病容。am730記者以短訊向阿Gi查詢，早前患上腸胃炎後，上星期又開始出現感冒徵狀，上周三更發住燒開廠為節目直播演出，由於擔心驚傳染其他人，故跟當日嘉賓洪天明、周家蔚保持一定距離，雖然已睇醫生及食藥，可是直至今日仍未完全康復，下午阿Gi已再前往求醫，望可以斷尾迎接假期飛澳洲出席好友的悉尼婚禮。阿Gi近期獲公司重用，除定期為《8點直樂 VIURIETY》擔任主持外，早前在口碑劇《日落下的彩虹》中更獲讚演活綠茶港女。