TVB台慶劇《璀璨之城》首十集狂吸2300萬網絡觀看次數 《開心速遞》陣容刺激《三代同糖》點擊增110%升幅

《愛．回家之三代同糖》今晚（29日）播出一集，焦點包括車婉婉與樊亦敏進行直播帶貨時，大跳網絡勁hit的「閃身步」與「狗熊哆嗦毛」，最後兩人更邊跳邊唱《分分鐘需要你》玩搗亂；另外，現年64歲的歐瑞偉於今集擔任動作擔當，劇情尾聲，他一腳破門「英雄救美」盡顯氣勢，之後輕易擋下唐嘉麟的重拳，隨即一手揪起對方褲頭，施展漂亮的「過肩摔」制服對手。歐瑞偉的勁爆體能，相信不少後生仔都望塵莫及。另外在幕後花絮片可見，原來唐嘉麟站在木箱上，讓歐瑞偉更輕易施展過肩摔。

Terry 歐瑞偉CP再現

其實，在本周一（26日）播出一集中，歐瑞偉與李偉健（Terry）相遇的一幕引起熱議，不少網民表示看見兩人「重逢」並曖昧互望時，感動得眼濕濕，這對「真CP」終可以再續前緣，歐瑞偉接受官方訪問時，對於和Terry再度合作引起很大迴響，歐瑞偉很感謝觀眾支持，指由第一輯《愛．回家》、《八時入席》、《開心速遞》到現時的《三代同糖》，與Terry合作十多年早已成為好友，默契盡在不言中。他承諾會盡力演好今次角色：「會有別於以前嘅KC，帶畀觀眾新鮮感。」提到拍攝與唐嘉麟（KT）的對打戲時，歐瑞偉笑言：「其實呢啲動作對我嚟講唔係好難，最希望係突顯角色嘅靈敏度，同埋要用柔勁，對方先唔會受傷。」至於KT接受官方訪問時表示，雖然拍動作戲有一定危險，但對拍動作戲經驗豐富的歐瑞偉百分百信任，KT笑言：「瑞偉哥問我咁拍得唔得？我話第二個就唔得，你就一定得。」他又指拍攝過程非常順利，雙方僅綵排一次，正式Roll機時更是一Take完成，讚歐瑞偉拍動作戲的能力很強。對於經常飾演反派會否擔心被定型？KT大方表示不介意：「我都鍾意演壞人，因為容易令觀眾有記憶點，當然有機會演好人都一樣鍾意，會有第二個唔同演法！」