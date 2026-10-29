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娛樂
出版：2026-Oct-29 20:26
更新：2026-Oct-29 20:26

林盛斌爆張致恒過去5年常以小朋友為由借錢 Bob︰我都覺得自己戇居

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Bob坦言聽到Steven用小朋友為由借錢時，自己每次都心軟借給對方。(娛樂組攝)

張致恒(Steven)近期接受訪問，透露自己積極搵錢養家，努力洗底建立好爸爸形象。然而，Steven強調要做個有擔當的債仔，揚言「計劃還少少俾唔同嘅朋友」，奈何他的「努力」依然是被爆賖借度日，七師傅日前更幫他找了9千幾元的電費數。

同債主之一的林盛斌到電視城錄影節目時，當一聽到記者提起張致恒三個字時，一度苦笑高呼「喂呀！唔好問佢！好驚你問呢啲嘢呀！唉！」他指做電台的時候跟Steven認識，曾有一段時間很close，會到對方的家打麻雀，一齊外出耍樂，對他後期的發展大感心痛，「佢好似每一個選擇都行錯咁。」他說︰「真係借咗一個數目，我都諗『佢會唔會還呢』？」

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Bob一聽到張致恒三個字時，大叫「好驚呀！」(娛樂組攝)

提到他對上一次回應Steven一事已是5年前，問到過去5年有沒有收到部份還款，他表示沒有，反而再向借了幾次錢給Steven。他說︰「金額唔講，總之都好幾次，雖然數目唔係大，借錢俾人都要睇自己當時能力。佢講到好陰公，連阿Sa都當係俾小朋友利是，我都係一樣咁感覺，始終養幾個唔容易，我自己都知。佢又唔係好多收入，真係有啲擔心。佢講到當時環境好差，屋企可能完全支持唔到，作為朋友咪幫下手。江湖救急真係好閒，但你借咗會還都叫上等人、君子，一次、兩次、三次，第四次去到有個位，我覺得要停。」

他續說︰「我啲錢都辛苦搵返嚟，我覺得成件事係可惜，我見佢做訪問話努力搵錢還俾返啲朋友，無論係阿Sa、Kenny、圈中圈外朋友都好，都希望佢努力啲，娛樂圈暫時冇咩工作，咪出去做多兩份工作，part time囉，我身邊都有人經濟有困難，要去還錢，佢哋都係打兩、三份工，我唔知佢係咪，希望佢係啦！」

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Bob已預Steven借錢不還。

他指跟Steven仍有聯絡，但問到是否再問他借錢時，Bob長嘆一聲說︰「唉！早排再嚟嘅時候，我就覺得……無啦，無意思啦！」他透露因為Steven承諾一次又一次會還錢，自己選擇信任才一次又一次借錢，「我都覺得自己戇居！但係真心當佢係一個朋友先咁做。」他直認Steven知道用小朋友可以打動到他，所以問他借錢時皆以相關理由要錢，「佢講到個意思係小朋友奶粉、尿片都冇錢買，我就覺得唔好咁陰公，我諗我啲數無其他人咁大，我盡少少能力去幫忙。(佢再用同一個理由呢？)搞唔掂！無啦！佢啲細路應該唔使奶粉、尿片。」

問到是否已預了Steven不會還錢，他說︰「梗係冇得還啦！我預咗冇啦，佢有都還俾其他人先啦！又咁講，如果還呢，我係好高興同樂意！唉！希望收得番！」Bob坦言每次Steven問他要錢的時候，曾給他一些工作建議，「佢借完又借，我真係嬲，我問做咩嘢唧！但係佢有好多理由話唔得，唉！又話時間又話要點，咪瞓少啲，又話照顧屋企咪睇下點做。條街數已經咁大，你都要決定唔可以再借錢，我相信佢唔想，但佢又咁做喎！希望佢振作、努力囉！我覺得佢好可惜，唉！」

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