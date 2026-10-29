海兒自爆17歲偷護照瞞父母私逃台灣 獲張敬軒提點要謙卑：唔好當自己係星

有「音樂女神」之稱的海兒接受新城知訊台節目《放飯ICU》訪問，大方剖白簽約英皇三年未出主流新歌的背後困局，更自爆17歲時曾因渴望自由而「偷護照私逃台灣」。

攻流行樂壇受挫 作為著名 Soprano（女高音）歌劇歌手，海兒坦承轉戰流行樂界遇到了不少「肌肉記憶與審美」的障礙。她透露，傳統歌劇演出要在數千人的劇院內「不戴Mic、穿透數十件樂器」，發聲力量極大；而流行曲則需要細膩地向麥克風傾訴，令她一度極不適應。海兒更首度公開一段極為消沉的往事，表示在早期一次大型流行音樂演出中，因缺乏使用舞台Monitor（監聽喇叭）的經驗，上台後完全聽不到自己的聲音，只能縮在台上硬著頭皮唱完。她一落台便崩潰大哭，甚至對工作人員放狠話：「我以後都唔唱流行曲了，我要留喺歐洲唱Opera算！」不過，經過兩三年的磨練與克服，她表示如今已重新建立信心，正積極尋找最適合自己的音樂風格，不急於為了出歌而強求主流路線。

叛逆過往大公開 除了談及事業低潮，海兒亦拋開包袱，暢談私下極度貪玩、反骨的一面。她透露從小家教極嚴，甚至沒有屋企門匙，直到16、17歲叛逆期時，因極度渴望自由，竟然瞞著父母偷偷從媽媽手袋裡偷走護照，並騙家人跟同學去野外露營，私下卻直接飛去台灣旅遊玩樂。雖然最後因在台灣遺失銀包而被父親發現，但父親見她安全歸來後並未動手教訓，母親亦無奈表示：「知道你好鍾意玩，以後你想去玩就俾你去玩，但你至少俾我知，至少你死咗喺邊我都搵到條屍。」

恨挑戰極地節目 海兒非常感謝同門師兄張敬軒的提攜與教導。她透露，張敬軒曾借出私人工作室供她練舞練歌，並親自為她調試音響設備，更給了她一句影響深遠的教誨：「無論發展成點，做完嘢返到屋企，你永遠都只是一個普通香港市民，唔好當自己係星。」提及未來的發展，擁有一顆「強大心臟」的海兒笑言自己是一隻「脫繩的馬仔」，極度渴望嘗試各種新鮮事物。除了不排斥嘗試搞笑路線外，她更主動請纓想主持「極地探險類」旅遊節目，甚至直言只要不是超辣，自己連蟲都可以吃，展現出與斯文外表極具反差的奔放性格。