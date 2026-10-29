《開心速遞》班底太貴要換走？傳單立文4位數薪酬 豹嫂驚爆只收到3位數

單立文(豹哥)早前與好友雷頌德(Mark)視像連線，Mark問到為何《愛‧回家之開心速遞》會大結局時，豹哥笑問：「你想聽真話定假話？」Mark笑指：「你而家怕唔怕講真話？」豹哥說：「你諗到諗到啦……最可能因為咩原因要轉？」Mark就示意自己明白，網民隨即議論紛紛，Mark以一句：「原本班底演員價錢高。」再次掀起《愛‧回家之開心速遞》各演員的片酬。

豹哥及豹嫂今日出席《夫妻肺片2》錄影時，豹哥表示自己只拋下一句「你想聽真話定假話？」，沒想到大家會無限聯想。他說︰「其他你哋自己諗囉，呢句說話就係等你哋燒腦囉。我等大家茶餘飯後有啲嘢燒下，基本上我冇講過嘢，你哋喺度燒腦咋。」對於Mark的回應，他表示純熟對方猜測，他說︰「唔關我事，我全程都冇講過！只係俾啲空間你哋猜測下之嘛。風水先生話叫你斬咗隻腳，唔通你又信佢咩？唔得㗎嘛，我覺得大家諗下，一個人冇講過係有好多空間可能性，我好多謝大家咁關心《開心速遞》，但我真係無講過嘢！」

對於他的片酬是否如網上傳聞般$5,500一集，豹嫂驚訝問：「邊個傳㗎？咁多？(拍打豹哥)老公你收埋咗啲錢去邊？」豹哥說：「傳喎？傳你哋都信嘅？我覺得你哋好navie2唔好信呢啲嘢。」豹嫂說：「我老公只係俾咗三位數字我，所以我以為佢人工就係三位數字。」

談回今次拍攝，豹嫂表示豹哥一心想大家開心，氣氛好，所以錄影期間有時會亂噏，有時說話會比較大膽。由於節目是談夫妻相處之道，二人笑言沒有甚麼好分享，「因為大家冇晒feel」，並稱回到家各自入房me time，豹哥笑言連叫外賣分房叫。豹哥其後表示婚姻向來是兩公婆的遊戲，旁人就算知道一些底蘊也好，也只能給予少少意見。豹嫂認為每段婚姻都不同，有些人從錯誤中成長，有些人是愈來愈幸福，並認為雙方要不時檢討，因為人是自私，永遠都從自己的角度出發。豹嫂預告未來有新搞作，豹哥會參與一些幕後工作，更因此而對老公刮目相看。